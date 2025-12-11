TV 247 logo
      Buscar
      HOME > Brasil

      FAB investe em sensor infravermelho para missões de combate ao tráfico na Amazônia

      Equipamento de alta tecnologia será integrado ao R-99 e ampliará a capacidade de monitoramento secreto

      Piloto da FAB durante voo (Foto: Frame/FAB)

      247 - A Força Aérea Brasileira (FAB) decidiu adquirir um sensor infravermelho avaliado em R$ 7,2 milhões para modernizar uma de suas aeronaves dedicadas a missões de vigilância e reconhecimento. O processo de compra foi conduzido pela Comissão Aeronáutica Brasileira, em Washington, nos Estados Unidos. As informações são do jornalista Paulo Cappelli, do Metrópoles.

      Vote no Brasil 247 como melhor canal de notícias e jornalismo e melhor canal de política do Brasil no iBest 2025

      O equipamento escolhido é o sensor eletro-óptico infravermelho aerotransportado Wescam MX-15, cotado em US$ 1,3 milhão e reconhecido no setor militar como uma das ferramentas mais avançadas para operações de inteligência, monitoramento e busca em médias altitudes. O dispositivo pode ser integrado a aeronaves de asa fixa ou rotativa, drones e até aeróstatos, graças à versatilidade de sua tecnologia.

      O Wescam MX-15 permite operar até seis sensores simultaneamente e oferece resolução HD superior por meio de câmeras eletro-ópticas e infravermelhas. O sistema abrange ainda recursos como infravermelho de pseudo-cor, tecnologia HD SWIR, localizador de cores de alta sensibilidade, telescópio de observação com zoom em etapas para ambientes de baixa luminosidade e um Rastreador de Vídeo Avançado (AVT), que melhora a precisão durante missões complexas.

      A FAB informou que o equipamento será instalado no R-99, aeronave Embraer EMB 145RS utilizada em ações estratégicas de reconhecimento remoto, vigilância e mapeamento de grandes áreas. O jato bimotor, que opera com turbinas Rolls-Royce AE3007A e comporta cinco tripulantes, é parte essencial das operações aéreas de monitoramento do território nacional.

      De acordo com o estudo técnico da licitação, o novo sensor fortalecerá o trabalho de combate ao tráfico de drogas na Amazônia Legal. “Tal aeronave militar é operada pelo Segundo Esquadrão do Sexto Grupo de Aviação (2º/6º GAv), sediado em Anápolis – GO”, afirma o documento. O material técnico destaca ainda que “as aeronaves R-99 do 2º/6º GAv prestam um serviço de extrema relevância à sociedade brasileira, pois possuem a característica de monitorar a Amazônia brasileira, atuando na prevenção ao desmatamento e ainda, no controle do espaço aéreo, evitando assim que aeronaves não autorizadas voem no espaço aéreo brasileiro”.

      Com 29,8 metros de comprimento e velocidade de cruzeiro de 833 km/h, o R-99 já conta com radar SAR (Synthetic Aperture Radar), scanner multiespectral MSS EPS-A 31T e sistemas de inteligência embarcados. Atualmente, dois sensores Wescam MX-15 já estão em operação em outras aeronaves da FAB, identificadas como FAB 6750 e FAB 6752.

      Artigos Relacionados

      Tags