FAB investe em sensor infravermelho para missões de combate ao tráfico na Amazônia

247 - A Força Aérea Brasileira (FAB) decidiu adquirir um sensor infravermelho avaliado em R$ 7,2 milhões para modernizar uma de suas aeronaves dedicadas a missões de vigilância e reconhecimento. O processo de compra foi conduzido pela Comissão Aeronáutica Brasileira, em Washington, nos Estados Unidos. As informações são do jornalista Paulo Cappelli, do Metrópoles.

O equipamento escolhido é o sensor eletro-óptico infravermelho aerotransportado Wescam MX-15, cotado em US$ 1,3 milhão e reconhecido no setor militar como uma das ferramentas mais avançadas para operações de inteligência, monitoramento e busca em médias altitudes. O dispositivo pode ser integrado a aeronaves de asa fixa ou rotativa, drones e até aeróstatos, graças à versatilidade de sua tecnologia.

O Wescam MX-15 permite operar até seis sensores simultaneamente e oferece resolução HD superior por meio de câmeras eletro-ópticas e infravermelhas. O sistema abrange ainda recursos como infravermelho de pseudo-cor, tecnologia HD SWIR, localizador de cores de alta sensibilidade, telescópio de observação com zoom em etapas para ambientes de baixa luminosidade e um Rastreador de Vídeo Avançado (AVT), que melhora a precisão durante missões complexas.

A FAB informou que o equipamento será instalado no R-99, aeronave Embraer EMB 145RS utilizada em ações estratégicas de reconhecimento remoto, vigilância e mapeamento de grandes áreas. O jato bimotor, que opera com turbinas Rolls-Royce AE3007A e comporta cinco tripulantes, é parte essencial das operações aéreas de monitoramento do território nacional.

De acordo com o estudo técnico da licitação, o novo sensor fortalecerá o trabalho de combate ao tráfico de drogas na Amazônia Legal. “Tal aeronave militar é operada pelo Segundo Esquadrão do Sexto Grupo de Aviação (2º/6º GAv), sediado em Anápolis – GO”, afirma o documento. O material técnico destaca ainda que “as aeronaves R-99 do 2º/6º GAv prestam um serviço de extrema relevância à sociedade brasileira, pois possuem a característica de monitorar a Amazônia brasileira, atuando na prevenção ao desmatamento e ainda, no controle do espaço aéreo, evitando assim que aeronaves não autorizadas voem no espaço aéreo brasileiro”.

Com 29,8 metros de comprimento e velocidade de cruzeiro de 833 km/h, o R-99 já conta com radar SAR (Synthetic Aperture Radar), scanner multiespectral MSS EPS-A 31T e sistemas de inteligência embarcados. Atualmente, dois sensores Wescam MX-15 já estão em operação em outras aeronaves da FAB, identificadas como FAB 6750 e FAB 6752.