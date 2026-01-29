Fake news sobre Bolsa Família é crime, afirma Wellington Dias

247 - O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, afirmou que não existe qualquer iniciativa do Governo do Brasil para restringir o saque dos benefícios do Bolsa Família. A declaração foi feita durante entrevista ao programa Bom Dia, Ministro, produzido pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC). na qual ele reagiu às informações falsas que circularam recentemente nas redes sociais. Segundo o ministro, os boatos falavam da suposta existência de um projeto de lei para limitar o uso do benefício, o que não corresponde à realidade.

Ministro classifica fake news como crime

Ao comentar a disseminação das mensagens falsas, Wellington Dias foi direto. “É gente do mal, não tem outra palavra. Gente do mal cometendo crime. Não se trata só de fake news. Se trata de crime”, afirmou. Ele ressaltou que não há qualquer proposta em fase de aprovação ou sanção que trate de restrições ao saque do Bolsa Família e que as regras do programa seguem inalteradas.

Governo aciona Polícia Federal

Diante da gravidade da situação, o ministro informou que acionou a Rede Federal de Fiscalização do Bolsa Família, que conta com a participação da Polícia Federal. “Acionei logo nos primeiros momentos a Rede Federal de Fiscalização do Bolsa Família, que tem a presença da Polícia Federal. Ela está em campo e doa quem doer nós vamos encontrar quem está fazendo esse desserviço”, declarou.

Segundo ele, a atuação da rede envolve órgãos de controle e fiscalização e tem como objetivo identificar e responsabilizar os responsáveis pela disseminação das informações falsas.

Regras do Bolsa Família seguem inalteradas

Wellington Dias também desmentiu a informação de que o Bolsa Família passaria a ser pago exclusivamente por cartão com uso restrito. “A administração do dinheiro depende de cada pessoa, não há qualquer condicionalidade”, afirmou.

O ministro explicou que o valor creditado não tem limite para saque. “O Bolsa Família mantém as regras. O valor creditado não tem limite para saque. Pelo contrário. Nós melhoramos o sistema”, disse.

Combate a fraudes e irregularidades

Durante a entrevista, Wellington Dias detalhou o trabalho de combate a fraudes no Bolsa Família e no Benefício de Prestação Continuada (BPC). Ele lembrou que a Rede Federal de Fiscalização foi recriada em 2023, após ter deixado de funcionar no governo anterior.

“Essa rede integra vários agentes da área de controle e fiscalização, a Advocacia Geral da União, a Controladoria Geral da União, e parcerias com o Tribunal de Contas da União, os tribunais de Conta dos estados e municípios”, afirmou.

O ministro apresentou números sobre irregularidades identificadas. “Mais de 6 milhões de fraudes e irregularidades. Nós estamos falando de mais de 35 bilhões de reais”, declarou. Segundo ele, foram encontrados casos de falsificação de documentos, uso indevido de CPF e recebimento de benefícios em nome de pessoas já falecidas.

“Nós vamos atrás de quem quer roubar o dinheiro, nesse caso dos mais pobres, e de garantir eficiência e bons resultados”, completou.

Bolsa Família e geração de empregos

Wellington Dias também destacou a relação entre o Bolsa Família e a inclusão no mercado de trabalho. Segundo ele, beneficiários do programa e do Cadastro Único ocuparam a maioria das vagas formais abertas no país desde 2023. “98% dessas vagas são do povo do Bolsa Família, do Cadastro Único. Só 2% do restante da sociedade foi atrás dessas vagas. Isso é inclusão social e econômica”, afirmou.