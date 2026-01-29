PF investiga origem de fake news sobre programas sociais

247 - O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, afirmou que a Polícia Federal iniciou investigações para identificar a origem de notícias falsas disseminadas com o objetivo de confundir ou manipular beneficiários de programas sociais do governo federal. Segundo ele, os boatos têm circulado principalmente nas redes sociais e envolvem supostas mudanças em regras e condicionalidades de políticas públicas como o Bolsa Família.

As declarações foram feitas durante entrevista ao programa Bom Dia, Ministro, produzido pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC). Na conversa, Wellington Dias confirmou que conteúdos enganosos vêm sendo divulgados na internet, sobretudo em períodos eleitorais, como 2026, com potencial de causar prejuízos diretos à população mais vulnerável.

Um dos exemplos citados pelo ministro foi a circulação de uma fake news segundo a qual o Bolsa Família passaria a ser pago apenas a pessoas com filhos. Ele negou de forma categórica qualquer mudança nesse sentido e classificou o boato como falso e preconceituoso. “Não há qualquer condicionalidade, no sentido de estimular [os beneficiários] a terem filho. Isso é uma loucura! Além de não ser verdade, é um preconceito [contra quem recebe o benefício]”, afirmou.

Wellington Dias ressaltou que a disseminação desse tipo de informação ultrapassa o campo da desinformação e entra na esfera criminal. “Não tem outra palavra. É gente do mal cometendo crime. Não se trata só de uma fake news. Trata-se de crime.” Para ilustrar os impactos desse tipo de prática, o ministro mencionou situações concretas que podem gerar medo e sofrimento entre os beneficiários. “Imagina a dona Maria, com seus 70 anos, ouvir [o boato de] que não terá mais direito [ao Bolsa Família] só porque ela não tem filho. Uma situação como essa pode levar uma senhora a infartar. Por isso vamos priorizar o combate a esse crime”, declarou.

De acordo com o ministro, a rede federal de fiscalização dos programas sociais foi acionada imediatamente após o recebimento das denúncias. Essa estrutura conta com a participação da Polícia Federal, que já atua na apuração dos casos. Wellington Dias garantiu que o trabalho seguirá adiante, mesmo sob resistência. “A PF já está em campo. Doa a quem doer, vamos encontrar quem está fazendo esse desserviço”, disse, acrescentando que as investigações ainda correm sob sigilo. “Mas acredito que teremos rapidamente os primeiros resultados, na medida em que se tem uma comprovação da prática do crime”.

Durante o mesmo programa, o ministro também recebeu uma denúncia apresentada por uma emissora de Alagoas sobre a cobrança irregular de taxas a beneficiários do programa Gás do Povo. Segundo o relato do radialista, valores de até R$ 30 estariam sendo exigidos de famílias atendidas pela iniciativa no estado.

Wellington Dias reforçou a necessidade de que situações como essa sejam formalmente comunicadas ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social. “Sem denúncia, não temos o que fazer. Repito: o número 121 é para onde você tem de ligar em situações como esta. Isso nos ajuda a alcançar os criminosos”, afirmou, ao assegurar que a fiscalização seria acionada imediatamente para apurar o caso específico mencionado durante o Bom Dia, Ministro.