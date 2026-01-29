Gás do Povo amplia alcance e reforça política de dignidade, afirma Wellington Dias

247 - O programa Gás do Povo entrou em uma nova fase de expansão e passou a atender famílias de todas as capitais brasileiras, consolidando-se como uma das principais iniciativas de combate à vulnerabilidade social no país. Em entrevista concedida nesta quinta-feira (29), o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias (PT), destacou que a proposta vai além do fornecimento de gás de cozinha, ao promover condições mínimas de dignidade para milhões de brasileiros. Segundo ele, a expectativa é alcançar, até março, entre 48 milhões e 50 milhões de pessoas em todos os municípios do país.

Durante participação no programa Bom Dia, Ministro, Wellington Dias ressaltou a dimensão social do Gás do Povo e a ampliação do número de beneficiários. “O objetivo é garantir uma política de dignidade para as pessoas. Tínhamos um total de 6 milhões e meio de pessoas atendidas. Agora, vamos para quase 7 milhões de famílias. Queremos, até março, chegar a todo o Brasil e alcançar mais de 15 milhões de famílias, beneficiando cerca de 48 milhões a 50 milhões de brasileiros”, afirmou.

Nesta segunda etapa de implementação, o programa passou a contemplar cerca de 950 mil novas famílias em 17 capitais. Essas famílias têm acesso gratuito ao botijão de gás de cozinha de 13 quilos (GLP), por meio de um voucher que pode ser utilizado em mais de 10 mil revendas credenciadas em todo o país. A previsão do ministério é que o Gás do Povo esteja plenamente operacional em março, quando o atendimento alcançará os 5.570 municípios brasileiros.

O ministro também destacou os impactos econômicos positivos da iniciativa, especialmente no orçamento doméstico das famílias de baixa renda. “Nós devemos, até março, chegar em todo o Brasil. Esse é um programa de grande impacto na própria economia. Aquele dinheiro que a família usava para comprar o gás, agora ele pode comprar alimento e outras necessidades da família”, disse.

Ao comparar o Gás do Povo com o antigo Auxílio Gás, Wellington Dias explicou que o novo modelo é mais eficiente por neutralizar as variações regionais de preço do botijão. “O gás, que para muita gente é uma compra trivial, para as pessoas de baixa renda pesa muito. Um botijão de gás, em algumas regiões do país, chega a 10% do salário mínimo. O valor que a gente repassava era de R$ 109. E aí, quando a pessoa chegava lá, tinha que meter a mão no bolso e tirar mais R$ 50 para poder pagar o botijão”, relatou. Segundo ele, o sistema de voucher garante previsibilidade e acesso integral ao benefício. “Agora, a pessoa recebe um voucher, recebe um crédito no celular, no aplicativo, junto com o cartão do Bolsa Família.”

O público atendido pelo programa é composto majoritariamente por beneficiários do Bolsa Família e pessoas inscritas no Cadastro Único, cuja renda mensal per capita não ultrapasse meio salário mínimo. Wellington Dias detalhou os critérios de acesso ao benefício. “O foco são pessoas do Bolsa Família e do Cadastro Único. São pessoas que têm renda de até meio salário mínimo por mês. O salário mínimo agora é R$ 1.621, então, R$ 811 per capita para baixo por pessoa da família, tem o direito ao botijão. Uma família de cinco pessoas, mesmo tendo aquela família R$ 4 mil de renda, por exemplo, ela tem o direito”, explicou.

A implantação do Gás do Povo ocorre de forma escalonada, com novas etapas sendo anunciadas periodicamente. De acordo com o ministro, a estrutura logística do programa envolve mais de 50 mil pontos de distribuição em todo o território nacional. “Ele está indo por etapas. A cada mês, a cada 15 dias, são anunciadas novas etapas. Qualquer que seja o preço, em qualquer que seja a região do Brasil, ele recebe um voucher, apresenta ao fornecedor e tem ali o recebimento do botijão do gás”, afirmou.

Outro ponto enfatizado por Wellington Dias foi a importância do controle social e da fiscalização para garantir o pleno funcionamento do programa. Ele incentivou o uso do Disque Social 121, canal oficial do ministério, para o registro de denúncias, inclusive sobre cobranças indevidas, como taxas extras de entrega. “Onde tiver qualquer situação, a orientação é ligar para o 121. É uma linha direta com o ministério, guarda sigilo, guarda reserva, e a gente age com a força integrada da Rede Federal de Fiscalização e Controle”, declarou. Segundo o ministro, o objetivo é assegurar que o benefício chegue, com eficiência, às famílias que têm direito ao Gás do Povo.