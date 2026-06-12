Família de Deolane cita escorpiões e comida contamida na cadeia, mas imagens desmentem versão

247 - A Secretaria da Administração Penitenciária de São Paulo enviou ao Ministério Público um ofício com fotos e informações sobre a Penitenciária Feminina de Tupi Paulista, no interior paulista, onde Deolane Bezerra está presa preventivamente.

As informações são da coluna de Fábia Oliveira, do Metrópoles. A medida ocorreu após denúncias feitas pela defesa da influenciadora sobre alimentação e supostas condições insalubres na unidade prisional.

Segundo a publicação, o documento enviado pela SAP foi acompanhado de registros do local e de detalhes sobre o funcionamento da penitenciária. As imagens, divulgadas pela TV Globo, mostram celas organizadas, corredores limpos, área de banho de sol, habitações individuais com pertences acomodados, televisão, plantas no corredor e espaço destinado a visitas com crianças, equipado com brinquedos e mobiliário colorido.

O ofício foi assinado pela chefe do Departamento do Complexo Penal, Adriana Alkmin Pereira Domingues, e encaminhado ao promotor Lincoln Gakiya. No documento, a SAP informa que o Pavilhão Especial possui 10 espaços individuais.

De acordo com a Secretaria, cada habitação conta com cama, mesa, cadeira, banheiro com chuveiro elétrico, televisão, ventilador e interruptor de iluminação interna. As presas também teriam acesso a bebedouro com água gelada e garrafa térmica para uso durante a noite.

O documento afirma ainda que as detentas têm direito a nove horas diárias de banho de sol, das 8h às 17h. A área externa da unidade teria bancos, tanque para lavagem de roupas e brinquedos usados durante visitas de crianças.

A SAP também relatou a oferta de atividades esportivas, como vôlei e futebol, além de atividades religiosas e recreativas. Entre elas, foram citados pintura de desenhos antiestresse, xadrez, dominó e resta 1.

A alimentação das presas, um dos pontos questionados pela defesa de Deolane Bezerra, também foi abordada no ofício. Segundo a Secretaria, são fornecidas quatro refeições por dia: café da manhã, almoço, jantar e ceia, seguindo cardápio padronizado pelo estado.

Sobre as denúncias relacionadas à higiene, a instituição afirmou que cabe à presa manter sua higiene pessoal e a limpeza da cela, habitação ou alojamento. O documento também informou que todas as custodiadas recebem mensalmente kits individuais de higiene pessoal, produtos de limpeza e uniformes.

A Polícia Penal também se manifestou depois que Daniele Bezerra, irmã de Deolane, relatou ao Metrópoles supostas condições enfrentadas pela influenciadora na Penitenciária Feminina de Tupi Paulista.

Deolane está presa preventivamente há pouco mais de três semanas por suspeita de lavagem de dinheiro e suposta ligação com Marcola, apontado como líder do PCC. A defesa da influenciadora e advogada afirma que ela está sem se alimentar e enfrenta crises de saúde mental enquanto permanece custodiada.

Em nota, a Polícia Penal negou as denúncias e afirmou que as “alegações são improcedentes”. O órgão também declarou: “A custodiada se alimenta e ingere água normalmente, como a população prisional da unidade”.

“Ao todo, são quatro refeições por dia e a comida fornecida segue o cardápio padrão elaborado por nutricionistas. A água ofertada é própria para consumo e passa por análises de qualidade com frequência”, acrescentou a Polícia Penal.

A corporação também rebateu a informação de que Deolane teria encontrado escorpiões dentro da cela. “A Penitenciária passa por dedetização e desratização periódica, sendo a última em abril deste ano, não havendo registros de animais peçonhentos”, afirmou.

Por fim, a Polícia Penal declarou que informações sobre a saúde de pessoas presas não são divulgadas em respeito ao sigilo médico.