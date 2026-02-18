FGC já desembolsou R$ 37,2 bilhões a credores do banco Master

247 - O Fundo Garantidor de Créditos (FGC) informou nesta quarta-feira (18) que já efetuou o pagamento de R$ 37,2 bilhões em garantias a credores do conglomerado Master. O valor corresponde a 92% do total estimado a ser quitado, considerando as operações concluídas até as 10h do mesmo dia.

Segundo o fundo, cerca de 653 mil credores já receberam os recursos, o equivalente a 84% do total de beneficiários aptos a receber a garantia.

De acordo com o FGC, o processo de pagamento aos credores pessoas físicas do Banco Master, Banco Master de Investimentos e Letsbank está sendo realizado por meio do aplicativo da entidade. A liquidação extrajudicial do Master foi decretada pelo Banco Central em novembro do ano passado, após a instituição enfrentar dificuldades financeiras.

Antes da intervenção, o banco operava sob forte pressão, diante do elevado custo de captação de recursos e da exposição a ativos considerados de maior risco, com taxas de juros superiores às praticadas no mercado. Tentativas de venda, incluindo uma proposta do Banco de Brasília (BRB), não avançaram. As negociações foram interrompidas após questionamentos de órgãos de controle, críticas relacionadas à transparência, pressões políticas e citações ao Master em investigações.

O FGC estima que deverá desembolsar aproximadamente R$ 51,8 bilhões para cobrir garantias a clientes e investidores impactados pelas liquidações extrajudiciais do Banco Master, Will Bank e Banco Pleno. O cálculo tem como base projeções internas da própria entidade.

Antes da liquidação do Master, o fundo possuía patrimônio de R$ 160 bilhões, sendo R$ 122 bilhões em recursos líquidos disponíveis em caixa para cumprir suas atribuições. O FGC é uma associação privada, sem fins lucrativos, integrante do Sistema Financeiro Nacional, responsável por preservar a estabilidade do setor bancário, prevenir crises e proteger depositantes e investidores.

Pagamentos relacionados ao Will Bank

No caso do Will Bank, os pagamentos também estão sendo realizados por meio de aplicativo. Até o momento, foram desembolsados R$ 53 milhões, o que representa 27% do total estimado em R$ 200 milhões referente às antecipações de garantia.

Em número de beneficiários, aproximadamente 380 mil credores já receberam valores, o equivalente a 6% de um universo de cerca de 6 milhões de pessoas que atendem aos critérios para solicitar a antecipação da garantia.

Além dos valores cobertos pelo FGC, clientes do Will Bank também estão recebendo recursos relativos a depósitos em moeda eletrônica mantidos em contas de pagamento.

O fundo esclareceu que "os clientes do Will Bank que adquiriram produtos elegíveis à garantia do FGC através de plataformas de distribuição de investimentos, ou cujo valor a receber ultrapasse R$ 1.000,00, não são elegíveis ao pagamento via aplicativo do Will Bank e deverão solicitar suas garantias utilizando o aplicativo do FGC, uma vez concluído o trabalho de consolidação da lista de credores que está sendo realizado pelo liquidante, com o apoio do FGC".