Ex-diretor do BRB é convocado para explicar suspeitas de fraude em auditoria forense

247 - O ex-diretor de Finanças e Controladoria do BRB (Banco de Brasília), Dario Oswaldo Garcia Júnior, foi convocado para prestar novos esclarecimentos sobre fraudes relacionadas ao Banco Master, dentro do processo de auditoria interna contratado pela instituição. A oitiva está marcada para o próximo dia 23, como parte da investigação conduzida no âmbito interno do banco, informa a Folha de São Paulo.

A auditoria forense é conduzida pelo escritório Machado Meyer, com suporte técnico da empresa Kroll. O BRB informou que já encaminhou à Polícia Federal e ao Banco Central “achados relevantes” relacionados à operação frustrada com o Banco Master.

A convocação ocorre após Dario já ter prestado depoimento à Polícia Federal no Supremo Tribunal Federal (STF) no fim de janeiro. Ele foi afastado do cargo por ordem judicial em novembro do ano passado e, no dia seguinte, destituído oficialmente pelo BRB.

A Folha de São Paulo procurou a defesa do ex-diretor, mas não obteve resposta até a publicação. Em manifestação anterior, o advogado Ricardo Borges afirmou que seu cliente colaborou com as autoridades e negou qualquer tentativa de obstrução. "Adotou conduta colaborativa e não se eximiu de responder aos questionamentos da investigação", disse o advogado, destacando que o caso corre sob sigilo.

Em nota anterior, Borges também declarou: "A gente confia na investigação e confia que as coisas serão resolvidas. Ele é vítima disso tudo. Dario cumpriu as funções dele de forma legal. E a conduta dele na direção do banco provém de decisões colegiadas anteriores".

O BRB também foi procurado para comentar o assunto, mas não respondeu aos questionamentos apresentados.

Servidor do BRB desde 1993, Dario ocupava um dos cargos estratégicos da instituição até ser afastado judicialmente. Conforme já havia sido noticiado anteriormente, após cumprir o período de afastamento determinado pela Justiça, ele retornou ao banco em um posto de menor hierarquia, passando a atuar como escriturário, cargo inicial da carreira bancária, em uma agência do BRB em Brasília.