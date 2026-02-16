BRB recebe renúncia de conselheiros fiscais após mudança em indicações

247 - O Banco de Brasília (BRB) comunicou nesta segunda-feira (16) que recebeu os pedidos de renúncia de Leonardo Roberto Oliveira de Vasconcelos e Celivaldo Elói Lima de Sousa de cargos no conselho fiscal da instituição.

Segundo o jornal O Estado de S.Paulo, os dois deixaram, respectivamente, as funções de membro titular e membro suplente do colegiado.

De acordo com a publicação, Vasconcelos e Sousa haviam sido inicialmente indicados pelo governo do Distrito Federal, controlador do BRB. No entanto, após o adiamento da assembleia que votaria os nomes, a indicação passou a constar como atribuída ao fundo Borneo, controlado pela Reag, ocupando vagas destinadas a acionistas preferencialistas.

Nos pedidos de renúncia apresentados ao banco, ambos afirmam que tomaram conhecimento da mudança na indicação no último dia terça-feira (11), por meio de fato relevante divulgado pelo BRB.

Em declaração formal, os conselheiros rejeitaram qualquer relação com o fundo citado. “Declaro que desconheço integralmente tal indicação pelo fundo Borneo. Declaro ainda que não possuo qualquer vínculo, relação ou conhecimento acerca do referido fundo, tampouco conheço seus representantes ou administradores”, afirmaram Vasconcelos e Sousa no documento de renúncia.

O BRB, por sua vez, reiterou que atua dentro de padrões institucionais e de governança. Em nota, o banco declarou que conduz suas atividades com responsabilidade, ética e transparência e reforçou que mantém o compromisso de informar acionistas e o mercado sobre atos relevantes. “Reitera seu compromisso de manter seus acionistas e o mercado devidamente informados sobre atos e fatos relevantes”, destacou a instituição.

A renúncia ocorre em meio a questionamentos sobre o processo de indicação e a alteração do responsável formal pelas nomeações, tema que ganhou repercussão após a divulgação do fato relevante citado pelos próprios conselheiros.