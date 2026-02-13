Vorcaro fará defesa das operações do Banco Master no Congresso

247 - O empresário Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, deve comparecer ao Congresso Nacional para sustentar a legalidade das operações realizadas pela instituição financeira. A estratégia prevê uma defesa enfática das transações conduzidas pelo banco diante de questionamentos em comissões parlamentares, informa Pedro Venceslau, da CNN Brasil.

Vorcaro tem presença prevista na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) no dia 24 de fevereiro e na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) no dia 26 do mesmo mês. As audiências devem abordar aspectos relacionados às atividades do Banco Master e às suspeitas levantadas em torno da instituição.

De acordo com pessoas próximas ao empresário, ele deve afirmar que foi “ousado” ao conduzir determinadas operações, mas sempre “dentro das regras”, e que pretende contestar a narrativa de que haveria um grande “esquema” por trás das movimentações financeiras do banco.

A linha de argumentação também incluirá a defesa de que os ativos do Banco Master foram auditados e que não houve processos realizados em desacordo com as normas estabelecidas pelo Banco Central. Vorcaro deve reforçar que todas as etapas seguiram os parâmetros regulatórios exigidos pelo sistema financeiro.

Outro ponto central será a operação envolvendo o BRB (Banco de Brasília). O banqueiro deve sustentar que o negócio foi regular e que não havia inadimplência até o momento da liquidação do Master.

Ao utilizar o espaço das comissões parlamentares, Vorcaro pretende ampliar sua defesa pública e classificar suas relações com o meio político como “republicanas”, buscando afastar suspeitas sobre eventuais irregularidades nas interações institucionais.