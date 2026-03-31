FICCO/Ilhéus deflagra operação contra organização criminosa em seis estados

247 - A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Ilhéus (BA) (FICCO/Ilhéus) deflagrou, nesta terça-feira (31), a Operação Midas com o objetivo de desarticular uma organização criminosa envolvida no tráfico de drogas, comércio ilegal de armas e lavagem de dinheiro. As investigações tiveram início há mais de dois anos no município de Camacan, na Bahia, e identificaram a expansão do grupo para diferentes cidades do estado e também para outras unidades da Federação.

Ao todo, estão sendo cumpridos 33 mandados judiciais, sendo 20 de busca e apreensão e 13 de prisão. As ordens são executadas na Bahia, com ações em municípios como Camacan, Itabuna, Salvador, Irecê, Luís Eduardo Magalhães, Serrinha, Senhor do Bonfim e Andorinha, além de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco e Sergipe.

Fluxo de drogas e armas

Durante a operação, foi identificado o envio de grandes quantidades de drogas e armas do Rio de Janeiro para a Bahia. No sentido oposto, as investigações apontaram o transporte de dinheiro e de maconha da Bahia para o território fluminense. Também foram localizados três pontos de cultivo de maconha no interior do município de João Dourado, na Bahia, com plantio de variedade geneticamente modificada.

As equipes erradicaram e incineraram milhares de pés de maconha, em três áreas de cultivo, somando mais de 15 toneladas da droga. O maquinário utilizado na produção ilícita foi destruído e veículos empregados no transporte também foram apreendidos. Segundo a apuração, a organização utilizava contas bancárias de pessoas físicas e jurídicas para ocultar a origem dos recursos provenientes do tráfico e dificultar o rastreamento financeiro.

A operação ocorreu de forma integrada, com a participação do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais da Bahia. A FICCO/Ilhéus é composta pela Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Penal.