Operação mira tráfico interestadual de drogas e cumpre mais de 100 ordens judiciais

247 - A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Amapá (FICCO/AP) deflagrou, nesta terça-feira (31), a Operação Abadon com o objetivo de desarticular uma organização criminosa envolvida no tráfico interestadual de drogas. Ao todo, estão sendo cumpridos 64 mandados de busca e apreensão e 54 mandados de prisão preventiva em seis estados: Amapá, Pará, Roraima, Ceará, Rio Grande do Norte e São Paulo.

Segundo as investigações, o grupo adotava estratégias para ocultar a origem de recursos ilegais, incluindo o fracionamento de depósitos e o uso de terceiros. Os valores obtidos com as atividades ilícitas eram posteriormente direcionados à compra de bens de alto valor, como forma de lavagem de dinheiro.

As ações mobilizam equipes da Polícia Civil, da Polícia Militar e da Polícia Penal do Amapá, além da participação da Polícia Civil do Pará. A FICCO/AP reúne ainda a Polícia Federal, o Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) e a Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública (Sejusp).