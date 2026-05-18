FICCOs apreendem mais de 2,5 toneladas de drogas e cumprem mais de 250 mandados pelo país

247 - As Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado (FICCOs) realizaram, entre os dias 11 e 17 de maio, uma série de operações em diferentes regiões do Brasil que resultaram na apreensão de mais de 2,5 toneladas de drogas, além do cumprimento de mais de 250 mandados judiciais. As ações envolveram a Polícia Federal e forças estaduais de segurança pública.

De acordo com informações divulgadas pela Polícia Federal, as operações ocorreram simultaneamente em diversos estados e tiveram como foco o combate ao tráfico de drogas, facções criminosas, roubo de cargas, migração ilegal, contrabando e crimes financeiros.

A principal mobilização nacional aconteceu no dia 12 de maio, durante a Operação Força Integrada II. A ofensiva reuniu as FICCOs em 16 estados e levou ao cumprimento de 165 mandados de busca e apreensão e 71 mandados de prisão. As ações ocorreram no Espírito Santo, Ceará, Amapá, Minas Gerais, Rondônia, Acre, Sergipe, Tocantins, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Norte, Paraná, Paraíba, Alagoas, Maranhão e Rio de Janeiro.

No Paraná, a FICCO apreendeu quase duas toneladas de maconha em três operações distintas. Em Santa Terezinha de Itaipu, foram confiscados mais de 255 quilos da droga. Já em Cascavel, a apreensão superou 1,7 tonelada. Em outra ação, realizada em Porto Belo, em Santa Catarina, cerca de 50 quilos de maconha foram recolhidos.

No Mato Grosso, uma operação conjunta liderada pela FICCO do Amazonas, com apoio do Gefron, Ciopaer, Polícia Militar, Polícia Civil e COE, resultou na apreensão de aproximadamente 450 quilos de cloridrato de cocaína em Luciara.

Em Goiás, operações integradas levaram à prisão de suspeitos de tráfico interestadual de drogas. Em uma das ações, uma mulher foi presa transportando entorpecentes em um ônibus que fazia a rota entre São José do Rio Preto, em São Paulo, e Goiânia. Outra ofensiva resultou na apreensão de 161 tabletes de drogas, sendo 148 de cocaína em pasta base e 13 de skunk. Ainda no estado, a FICCO participou de uma ação que apreendeu 35 mil cigarros contrabandeados em Fátima do Sul, no Mato Grosso do Sul.

Já em Santa Catarina, a Operação Impedimento teve como alvo um grupo suspeito de atuar no tráfico de drogas na região da Grande Florianópolis. Foram cumpridas prisões preventivas contra investigados localizados nas cidades de Criciúma, Lages e São José.

Em Roraima, ações da FICCO nas cidades de Boa Vista e Rorainópolis terminaram com a prisão em flagrante de dez pessoas por tráfico e associação para o tráfico. Também foi cumprido um mandado de prisão relacionado aos crimes de porte ilegal de arma de fogo e receptação.

A FICCO de Minas Gerais realizou a prisão em flagrante de três suspeitos em Alfredo Vasconcelos e apreendeu 81 barras de cocaína, totalizando 85 quilos da droga. Dois celulares também foram confiscados.

Além das apreensões de drogas, diversas operações tiveram como foco o cumprimento de mandados judiciais e o combate a organizações criminosas. Na Paraíba, a Operação Trapiche, vinculada à Força Integrada II, cumpriu 40 mandados de busca e apreensão, 20 mandados de prisão preventiva e sete medidas de bloqueio e sequestro de bens contra uma facção criminosa atuante em João Pessoa.

Em Minas Gerais, as operações Rota Andina e Paper Stone foram deflagradas para combater o tráfico internacional de drogas operado por organizações criminosas com ramificações no Brasil. Ao todo, foram cumpridos 22 mandados de prisão, 41 de busca e apreensão e 26 mandados relacionados à apreensão de veículos.

Outra ofensiva da FICCO mineira, denominada Operação Rota Paralela, investigou a promoção de migração ilegal de brasileiros para os Estados Unidos por meio de rotas que passam pelo México. Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão em municípios de Minas Gerais.

Em Sergipe, a Operação Occultum resultou na prisão de uma liderança do tráfico de drogas com atuação em Aracaju, Nossa Senhora do Socorro, São Cristóvão, Itabaiana, Itaporanga D’Ajuda e cidades da região metropolitana.

Já em Alagoas, a Operação Assíncrono II teve como alvo grupos envolvidos em furtos contra a Caixa Econômica Federal, falsificação de documentos e crimes de exploração sexual infantojuvenil pela internet. A ação resultou no cumprimento de dois mandados de busca e apreensão e um de prisão preventiva.

No Rio de Janeiro, a Operação Rota Final combateu o roubo de cargas dos Correios praticado por integrantes de uma organização criminosa. Policiais federais cumpriram seis mandados de busca e apreensão.

No Pará, a FICCO cumpriu mandados de prisão preventiva contra um investigado apontado como integrante de organização criminosa envolvida com tráfico de drogas, extorsões e crimes violentos contra agentes de segurança pública. A ação ocorreu na ilha de Outeiro, distrito de Belém.