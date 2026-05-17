PF considera delação de cunhado de Daniel Vorcaro mais valiosa que a do banqueiro

247 - A Polícia Federal avalia que uma eventual delação premiada de Fabiano Zettel, cunhado do banqueiro Daniel Vorcaro e apontando como operador financeiro do banqueiro, pode ser ainda mais relevante para as investigações do que a colaboração do próprio empresário ligado ao Banco Master. As informações foram publicadas pelo Estadão.

Preso desde 4 de março, Zettel é apontado pelos investigadores como operador financeiro de pagamentos ilícitos atribuídos ao esquema investigado pela Polícia Federal. Segundo a reportagem, embora ocupasse posição hierárquica inferior, ele teria conhecimento detalhado da operacionalização dos atos ilícitos, o que elevaria o valor de uma eventual colaboração com as autoridades.

O empresário e pastor afastado da Igreja Batista da Lagoinha foi preso na mesma operação que resultou na detenção de Daniel Vorcaro. Desde então, mantém “lealdade absoluta” à família do cunhado e ainda não avançou individualmente em negociações de delação premiada.

Após Vorcaro decidir iniciar conversas para um acordo de colaboração, Zettel também trocou sua equipe de defesa. O advogado Celso Vilardi assumiu o caso em articulação com o criminalista José Luís de Oliveira Lima, responsável pelas tratativas da delação do banqueiro.

A estratégia das defesas, de acordo com interlocutores citados pela reportagem, é que ambos negociem conjuntamente. “Eles teriam que delatar juntos, ou não haveria nenhuma delação”, afirmou uma fonte ligada ao caso ao Estadão.

Os investigadores, porém, sinalizam que não são obrigados a aceitar um acordo coletivo e podem decidir contemplar apenas um dos investigados em eventual colaboração premiada.

A situação de Zettel também se agravou com o avanço das investigações envolvendo a família Vorcaro. Além do cunhado do banqueiro, a Polícia Federal já prendeu o primo de Daniel Vorcaro, Felipe Cançado Vorcaro, e mais recentemente o pai dele, Henrique Vorcaro.

Segundo investigadores ouvidos pelo Estadão, o aumento da pressão sobre familiares cria um ambiente de maior competitividade entre possíveis delatores e pode endurecer ainda mais as negociações em torno de um acordo.

Enquanto aguarda os desdobramentos da delação de Daniel Vorcaro, a defesa de Zettel tenta obter prisão domiciliar no Supremo Tribunal Federal. Os advogados argumentam ao ministro André Mendonça que Natália Vorcaro, esposa do empresário e irmã do banqueiro, possui filhos pequenos e necessita da assistência do marido.

Até agora, no entanto, o pedido não sensibilizou o magistrado.

A proposta de delação apresentada pela defesa de Daniel Vorcaro foi entregue aos investigadores no último dia 5. De acordo com a reportagem, a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República consideram o material insuficiente neste momento e devem solicitar complementações.

A tendência é que a proposta seja devolvida para inclusão de novos fatos e detalhamento de informações antes que as negociações avancem oficialmente no caso Banco Master