Fila do INSS diminui para 2,6 milhões após crise e demissão do presidente

247 - A fila de pedidos de aposentadoria, pensão e auxílios do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) caiu para 2,6 milhões de processos em abril, após ter atingido um pico de 3,1 milhões no mês de fevereiro. O anúncio foi feito nesta terça-feira (28) pelo ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz, que destacou que essa redução se deve a uma série de ações implementadas pelo governo federal para combater o acúmulo de pedidos e à recente mudança no comando do órgão. Os relatos foram publicados no jornal Folha de S.Paulo.

A crise na gestão do INSS, com o aumento expressivo da fila, levou à demissão de Gilberto Waller Júnior, que presidia o instituto até então. Sua substituição foi marcada pela nomeação de Ana Cristina Silveira, que assume a liderança com o desafio de melhorar o atendimento e reduzir ainda mais as filas de benefícios. A troca de comando é vista como uma resposta do governo às críticas sobre a lentidão na análise dos pedidos.

Em busca de uma solução mais eficiente, o governo tem adotado novas medidas para agilizar os processos. Uma das estratégias foi a introdução de uma instrução normativa, válida desde 24 de abril, que limita o pedido de múltiplos benefícios para o mesmo tipo de solicitação. Agora, enquanto o segurado ainda estiver no prazo para recorrer da resposta inicial — que, na maioria dos casos, é negativa —, ele não poderá fazer uma nova solicitação. A norma foi criada para reduzir a sobrecarga do sistema, causada principalmente pelos pedidos repetidos, que representam mais de 40% dos requerimentos recebidos em até um mês após a resposta inicial.

A presidente do INSS, Ana Cristina Silveira, comemorou os primeiros resultados das ações em andamento, mencionando que a reorganização operacional tem sido um fator chave para dar mais agilidade ao atendimento. Além disso, ela ressaltou o programa "Acelera INSS", que busca resolver as pendências em até 90 dias, com mutirões e reforço de pessoal. A expectativa é de que, com o avanço dessas iniciativas, a fila continue a diminuir, beneficiando aqueles que aguardam pelos seus direitos previdenciários.

O governo federal tem enfatizado que a redução da fila é apenas o começo e que outras ações estão sendo planejadas para garantir que os pedidos do INSS sejam analisados em prazos mais curtos. O sucesso dessas medidas será monitorado de perto, com a esperança de que o instituto consiga atender de maneira mais eficiente os cidadãos que dependem dos benefícios do INSS.