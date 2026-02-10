Fim da escala 6x1 deve ser tratado com calma, diz Edinho Silva

247 - O presidente nacional do PT, Edinho Silva, afirmou que a discussão sobre a escala 6x1 deve ser conduzida com calma e analisada no âmbito do Congresso Nacional, segundo reportagem da CNN Brasil. A declaração foi dada durante um fórum de empresários nesta segunda-feira (9), em resposta a questionamentos sobre os possíveis efeitos da mudança na rotina de trabalho para setores intensivos em mão de obra. As informações são da CNN Brasil.

Edinho Silva ressaltou que a temática carece de uma análise aprofundada pelos representantes eleitos. “É um tema que deve ser tratado com calma. O Congresso Nacional é o espaço apropriado para essa discussão”, declarou o dirigente petista ao público presente.

A pergunta dos empresários presentes no encontro girou em torno dos temores de elevação de custos e eventual aumento de demissões caso uma alteração na jornada 6x1 seja aprovada. A escala 6x1 prevê seis dias consecutivos de trabalho seguidos por um dia de descanso, um modelo que tem sido alvo de debates no Legislativo e entre representantes de trabalhadores e empregadores.

Paralelamente ao pronunciamento de Edinho Silva, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), determinou na segunda o início formal da tramitação de uma Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que extingue a jornada 6x1. A proposta foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa para análise de admissibilidade, etapa inicial antes de outras deliberações.

Hugo Motta ainda comunicou a intenção de unificar as PECs apresentadas pela deputada Érika Hilton (PSOL-SP) e pelo deputado Reginaldo Lopes (PT-MG), integrando os diferentes textos relativos ao tema em um único projeto. Após passar pela CCJ, o texto seguirá para votação em Comissão Especial antes de ir ao plenário da Câmara.