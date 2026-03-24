Flavio Bolsonaro critica prisão domiciliar temporária do pai e questiona Moraes

247 - A decisão do ministro Alexandre de Moraes de conceder prisão domiciliar temporária ao ex-presidente Jair Bolsonaro gerou reações divergentes entre aliados políticos e familiares. A medida, válida inicialmente por 90 dias, foi tomada para permitir a recuperação de um quadro de broncopneumonia.

Segundo informações publicadas pelo portal UOL, a decisão prevê reavaliação após o período estabelecido, inclusive com possibilidade de perícia médica para verificar a necessidade de manutenção da domiciliar. O ex-presidente está internado no hospital DF Star e, apesar de apresentar melhora, ainda não há previsão de alta.

O senador Flávio Bolsonaro criticou a determinação e questionou a lógica da medida. “E ele vai para a casa para tentar melhorar esse quadro de saúde. Quer dizer, daqui a 90 dias, se a saúde dele melhorar, ele volta para o lugar onde a saúde dele estava piorando?”, afirmou.

Já o ex-vereador Carlos Bolsonaro demonstrou alívio com a decisão, destacando as condições de tratamento fora do ambiente prisional. “É óbvio que fico extremamente aliviado em finalmente ver meu pai em casa, podendo ser cuidado de forma mais adequada, aumentando sua possibilidade de sobreviver frente a tantas comorbidades médicas expostas ao longo de meses.”