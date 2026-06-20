Flávio Bolsonaro diz que recebeu “missão” do pai e usurpa slogan associado a Lula

247 - O senador e pré-candidato a presidente Flávio Bolsonaro (PL) assumiu de forma mais explícita sua condição de pré-candidato à Presidência da República nas eleições de 2026, adotando um discurso voltado para temas sociais historicamente associados as realizações do presidente Lula (PT), como o combate à fome e a defesa de programas de transferência de renda.

Em discurso realizado durante o lançamento da pré-candidatura de André do Prado (PL) ao Senado por São Paulo, Flávio afirmou que aceitou disputar o Palácio do Planalto por considerar que recebeu uma “missão” de seu pai, Jair Bolsonaro, que está preso após condenação por tentativa de golpe contra a democracia..

Durante o evento, Flávio prometeu adotar medidas que classificou como “radicais” em diversas áreas. Além de defender endurecimento das políticas de segurança, ele afirmou que pretende priorizar o enfrentamento da fome no país.

“Vou ser radical na Segurança Pública sim. Vou ser radical para garantir ensino de qualidade pras nossas crianças. Vou ser radical para cumprir uma promessa que o Lula faz há mais de 20 anos e não cumpre: o pacto contra a fome. É fácil. Basta ter vontade. Porque hoje, uma criança de dois, três anos de idade, não tem o que comer as vezes. Como essa criança vai se desenvolver? É nossa obrigação dar ajuda a essas crianças desde a creche. E a gente vai zerar essa fila de creche. Vamos ajudar os estados e municípios, para as mulheres terem com quem deixar seus filhos”, declarou.

A fala chama atenção por incorporar uma das principais bandeiras que marcaram a trajetória política de Lula. Em seu primeiro mandato presidencial, iniciado em 2003, o petista lançou o programa Fome Zero, que posteriormente serviu de base para a consolidação do Bolsa Família, um dos programas sociais mais emblemáticos dos governos do PT.

“A esperança vai vencer o medo”

Ao final do discurso, Flávio utilizou uma expressão que remete diretamente ao slogan associado à campanha de Lula em 2002. Ao agradecer o apoio do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), o senador afirmou que inicialmente não desejava disputar a Presidência, mas que mudou de posição diante do cenário político e da orientação recebida do pai.

“Meu amigo Tarcísio sabe o que estou passando nesse momento. O Tarcísio nunca imaginou que seria governador aqui de São Paulo. Mas quando o presidente Bolsonaro aponta, o Tarcísio prontamente – carioca e flamenguista – veio ser governador de São Paulo”, afirmou.

Em seguida, acrescentou: “O Tarcísio vai estar com a gente aqui em SP. Pra mim é uma grande honra. Eu também não queria lá atrás [ser candidato a presidente], mas as circunstâncias e a missão que me foi dada, que eu acredito que é projeto de Deus. Eu vou dar o meu melhor e tenho certeza que a esperança vai vencer o medo este ano”.