Flávio Bolsonaro diz que Tereza Cristina é “sonho de consumo” para vice

247 - O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) disse na quinta-feira (9) que a também senadora e ex-ministra Tereza Cristina (PP-MS) é sua vice dos sonhos, classificando a parlamentar como "sonho de consumo" para a vaga na chapa que disputa a presidência.

A declaração surge em meio a especulações de que a deputada federal Clarissa Tércio (PP-PE) poderia integrar a chapa. Segundo Flávio Bolsonaro, nada foi definido. O senador cumpre agenda no Mato Grosso do Sul.

"Sou fã dela. A questão de vice vai ser só muito mais lá para frente. Chamo ela de vózinha, porque ela é muito parecida com minha avó aparentemente, é uma forma carinhosa de chamar alguém que eu respeito demais", disse Flávio, acrescentando que a senadora é uma "referência no mundo do agro".

Mais cedo esta semana, Flávio Bolsonaro disse que espera ter o PP em sua base de apoio. Ele e Tereza Cristina estão em Campo Grande para participar da ExpoGrande 2026, um evento de promoção do agronegócio.