Flavio Bolsonaro tenta se distanciar de Ciro Nogueira após chamá-lo de "vice ideal"

247 - O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência da República, tentou se desvincular politicamente do presidente do PP, senador Ciro Nogueira (PP-PI) após a nova fase da operação Compliance Zero, da Polícia Federal, que investiga suspeitas relacionadas ao Banco Master. As declarações foram dadas nesta sexta-feira (8), durante agenda política em Florianópolis (SC).

Segundo a Folha de São Paulo, ao ser questionado sobre a possibilidade de Ciro integrar uma futura chapa presidencial como vice, Flávio afirmou que nunca oficializou um convite ao aliado, a quem já chamou de "vice ideal", e minimizou a relação entre a investigação e sua pré-campanha. O senador afirmou que "nunca falei isso" e que considerava o nome do aliado apenas como "um bom perfil" para a vaga.

“Olha, vocês querem me vincular com o Ciro Nogueira, mas o Banco Master é do Lula”, declarou o senador a jornalistas após a exibição do documentário A Colisão dos Destinos, sobre Jair Bolsonaro (PL).

Flávio Bolsonaro evita associar campanha a Ciro

O senador do PL também reagiu às perguntas sobre sua proximidade política com Ciro Nogueira e afirmou que não pode ser responsabilizado por eventuais atos de aliados. “Não é que as pessoas têm proximidade comigo que eu vou ter que responder pelos atos dela, gente, pelo amor de Deus”, afirmou.

Flávio Bolsonaro ainda comentou o andamento das investigações e defendeu o direito de Ciro apresentar sua versão dos fatos ao Supremo Tribunal Federal. “Já falei várias vezes. [Em relação a] Ciro, são acusações graves e ele tem a sorte de responder a um relator que não vai sacaneá-lo como o Alexandre de Moraes fez com o presidente Bolsonaro. Um relator sério, que é o André Mendonça. Então ele vai se defender das acusações gravíssimas”, disse.

PF investiga suspeitas ligadas ao Banco Master

Na quinta-feira (7), a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços ligados a Ciro Nogueira em mais uma etapa da operação Compliance Zero.

Segundo as investigações, o senador teria recebido valores repassados por Felipe Vorcaro, primo de Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master. A PF também apura suspeitos pagamentos de despesas pessoais do parlamentar, incluindo viagens em jatinhos particulares.

Ciro Nogueira negou irregularidades e afirmou que a operação busca atingir sua imagem política em meio ao cenário eleitoral. “Todo ano político é a mesma coisa. Tentam parar de todas as formas quem lidera as pesquisas de intenção de votos”, escreveu o senador em publicação nas redes sociais.

Agenda política em SC

Apesar do desgaste envolvendo o aliado, Flávio Bolsonaro continua buscando apoio de partidos do centrão para fortalecer sua pré-candidatura ao Palácio do Planalto diante da tentativa de reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O PP, presidido por Ciro Nogueira, integra atualmente uma federação com o União Brasil e é considerado peça importante nas articulações políticas para as eleições de 2026.

Durante a passagem por Florianópolis, Flávio participou da exibição reservada do documentário A Colisão dos Destinos. O filme aborda a trajetória política de Jair Bolsonaro, que atualmente cumpre prisão domiciliar após ser condenado a 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado.

O senador também participou de reuniões políticas e de um jantar com empresários. Na agenda oficial, também esteve um encontro com o governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), pré-candidato à reeleição. Os dois visitaram o Complexo Penitenciário de São Pedro de Alcântara e posaram para fotografias ao lado de policiais armados.

Neste sábado (9), o PL realiza um encontro estadual aberto ao público em Santa Catarina. O evento deve impulsionar as pré-candidaturas de integrantes do partido, incluindo Carlos Bolsonaro e a deputada federal Carol De Toni, ambos cotados para disputar vagas ao Senado.