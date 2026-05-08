Líder do PT vê "impacto devastador" do caso Ciro Nogueira no "QG" eleitoral do bolsonarismo

247 - O líder do PT na Câmara dos Deputados, Pedro Uczai, afirmou nesta sexta-feira (8) que “a semana terminou murcha para a aliança da impunidade firmada entre o bolsonarismo e setores do Centrão dentro do Congresso Nacional”. O petista prevê sérias consequências da Operação Compliance Zero para o bolsonarismo nas eleições.

O parlamentar comentou nas redes sociais a investigação da Polícia Federal sobre um esquema de fraudes financeiras envolvendo o Banco Master. Nesta semana, a PF teve como alvo o presidente do Partido Progressista, senador Ciro Nogueira (PP-PI), ex-ministro de Jair Bolsonaro (PL) e um dos líderes do Centrão.

“Segundo a Polícia Federal, ele teria recebido uma mesada de até R$ 500 mil de Daniel Vorcaro para atuar em favor do Banco Master. Certamente isso tem um impacto devastador no “QG” eleitoral do bolsonarismo”, afirmou Uczai na rede social X.

Conforme o deputado, "a semana terminou murcha para a aliança da impunidade firmada entre o bolsonarismo e setores do Centrão dentro do Congresso Nacional". Essa articulação representou a "marcha fúnebre do conluio pela corrupção", continuou o parlamentar. "O senador Ciro Nogueira foi um pilar central dessa articulação. Era o nome 'com todas as credenciais' para ser vice de Flávio Bolsonaro na chapa dos sonhos da extrema-direita", escreveu o petista.

"A quinta fase da Operação Compliance Zero, autorizada pelo ministro André Mendonça, poderá se transformar nas primeiras notas da marcha fúnebre do conluio pela corrupção que na semana passada rejeitou a indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal e derrubou o Veto da Dosimetria".

A manifestação ocorre em tom de crítica direta ao bloco mencionado pelo deputado. Ao relacionar a operação ao ambiente político no Congresso, Uczai indicou que a nova etapa da Compliance Zero pode ampliar a pressão sobre grupos que, em sua avaliação, vinham atuando de maneira articulada.

A Polícia Federal encontrou indícios de que o senador Ciro Nogueira teria recebido pagamentos mensais de R$ 300 mil a R$ 500 mil do empresário Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master. A apuração aponta outros possíveis benefícios, entre eles viagens ao exterior, hospedagens, deslocamentos em aeronaves privadas e utilização de imóveis de alto padrão.

Os elementos constam na representação encaminhada pela PF ao ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), responsável por autorizar a quinta fase da Operação Compliance Zero.

A investigação também busca esclarecer se Ciro Nogueira teria usado o mandato parlamentar para favorecer interesses relacionados ao Banco Master. Nesse contexto, os investigadores examinam propostas legislativas apresentadas pelo senador que, segundo a apuração, poderiam beneficiar diretamente a instituição financeira controlada por Vorcaro.

Um dos pontos centrais analisados é a emenda nº 11, apresentada por Ciro em agosto de 2024 à PEC nº 65/2023. A proposta previa ampliar a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito (FGC), elevando o limite de R$ 250 mil para R$ 1 milhão por depositante.

Veja a íntegra da nota emitida por Ciro:

Sobre a tentativa de manchar a minha honra pessoal que aconteceu nessa semana, vale lembrar algo:



Todo ano político é a mesma coisa. Tentam parar de todas as formas quem lidera as pesquisas de intenção de votos.

Isso aconteceu comigo em 2018, faltando 15 dias para a eleição. Mas o povo do Piauí sentiu a perseguição política e o efeito foi contrário: crescemos 6 pontos na pesquisa e vencemos aquela eleição.



Na primeira tentativa de me parar, o devido processo legal apurou as ilações e mentiras contra mim e ficou comprovada a minha inocência. Mas fica uma pergunta: quem devolve a honra de uma pessoa depois de um ataque tão maligno e sem fundamentos como esse?



Suportar esse tipo de pressão só é possível pra quem nasceu pra servir o povo. E eu digo, nada me faz abandonar o povo que confia em mim.

Esses acontecimentos me dão mais energia para lutar por mais recursos para o nosso povo do Piauí e não deixar que os maus governem sobre os bons.



Obrigado pelas manifestações de apoio e carinho comigo e com a minha família. Que Deus continue abençoando o Piauí e o Brasil.

Vamos com tudo!



Atenciosamente,



um cidadão completamente indignado

Senador Ciro Nogueira.