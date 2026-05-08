Ciro Nogueira denuncia "perseguição política" após ser alvo de operação da PF

247 - O senador Ciro Nogueira (PP-PI), presidente nacional do Partido Progressista (PP), afirmou nesta sexta-feira (8) que é alvo de “perseguição política” após a Polícia Federal cumprir mandados de busca e apreensão contra ele na quinta fase da Operação Compliance Zero. As informações são do G1.

A operação investiga suspeitas de fraudes financeiras relacionadas ao Banco Master, instituição ligada ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro. A ação foi autorizada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), e teve desdobramentos no Distrito Federal e no Piauí.

PF cumpriu mandados de busca e apreensão

Segundo a Polícia Federal, há indícios de que o senador teria atuado em favor dos interesses do Banco Master em troca de vantagens indevidas. Entre os pontos investigados está a apresentação de uma emenda legislativa que ampliaria a cobertura do Fundo Garantidor de Créditos (FGC).

Operação determina bloqueio milionário de bens

A decisão judicial também determinou o bloqueio de bens de até R$ 18,85 milhões. Outro investigado na operação é Felipe Cançado Vorcaro, primo de Daniel Vorcaro, que foi preso durante a ação policial.

Investigação apura favorecimento ao Banco Master

As investigações da Operação Compliance Zero buscam esclarecer possíveis irregularidades financeiras envolvendo o Banco Master e seus aliados políticos e empresariais. De acordo com a apuração da PF, o parlamentar teria atuado para beneficiar a instituição financeira em medidas legislativas consideradas estratégicas para os interesses do banco.

Senador fala em perseguição política

Em publicação nas redes sociais, Ciro Nogueira associou a operação ao cenário eleitoral e afirmou que situações semelhantes ocorreram em outros períodos de disputa política. “Todo ano político é a mesma coisa. Tentam parar de todas as formas quem lidera as pesquisas de intenção de votos”, declarou o senador.

O presidente nacional do PP também relembrou as eleições de 2018 e afirmou que, naquela ocasião, saiu fortalecido politicamente após investigações. “Isso aconteceu comigo em 2018, faltando 15 dias para a eleição. Mas o povo do Piauí sentiu a perseguição política e o efeito foi contrário: crescemos 6 pontos na pesquisa e vencemos aquela eleição”, afirmou.

Ciro Nogueira também questionou os impactos sobre sua imagem pública. “Na primeira tentativa de me parar, o devido processo legal apurou as ilações e mentiras contra mim e ficou comprovada a minha inocência. Mas fica uma pergunta: quem devolve a honra de uma pessoa depois de um ataque tão maligno e sem fundamentos como esse?”, disse.

Na mesma publicação, o senador afirmou que continuará atuando politicamente e agradeceu as manifestações de apoio recebidas. “Suportar esse tipo de pressão só é possível pra quem nasceu pra servir o povo. E eu digo: nada me faz abandonar o povo que confia em mim”, declarou.

O parlamentar também afirmou que os acontecimentos reforçam sua atuação política no estado. “Esses acontecimentos me dão mais energia para lutar por mais recursos para o nosso povo do Piauí e não deixar que os maus governem sobre os bons”, concluiu.