PF deflagra nova fase da operação Compliance Zero e Ciro Nogueira está entre os alvos

247 - A Polícia Federal (PF) iniciou nesta quinta-feira (7) uma nova etapa da Operação Compliance Zero, que apura possíveis fraudes financeiras envolvendo o Banco Master, segundo informações da TV Globo.

O presidente do Progressistas, senador Ciro Nogueira (PI), está entre os alvos. A PF cumpre mandados de busca e apreensão no endereço dele em Brasília.

No total, a ação envolve 10 mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão temporária, todos expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF). As medidas estão sendo cumpridas nos estados do Piauí, São Paulo, Minas Gerais e no Distrito Federal.

A decisão judicial determinou, ainda, o bloqueio de bens, direitos e valores no montante de R$ 18,85 milhões. A operação busca rastrear supostos desvios e irregularidades financeiras ligados a políticos e empresários.

As autoridades reforçaram que a operação é preventiva e tem caráter investigativo, visando reunir elementos para aprofundar a apuração sobre as fraudes.

A PF e o STF seguem atuando para garantir o cumprimento integral das medidas, e a investigação continua em andamento.