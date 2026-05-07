Flávio classifica como "graves" acusações contra Ciro Nogueira, aliado do clã Bolsonaro

247 - O senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) se manifestou nesta quinta-feira (7) sobre as investigações envolvendo o senador Ciro Nogueira (PP-PI). O presidente do Progressistas (PP) foi alvo de mandados de busca e apreensão da Polícia Federal (PF) na operação que apura irregularidades relacionadas ao Banco Master. As informações são da revista Veja.

Em nota, Flávio Bolsonaro afirmou considerar "graves" as acusações que foram divulgadas pela imprensa e que envolvem o colega de Senado, destacando a necessidade de apuração dos fatos pelas autoridades competentes. Segundo as investigações da PF, Ciro Nogueira, presidente nacional do PP e ex-ministro do governo Jair Bolsonaro, teria recebido uma espécie de "mesada" no valor de R$ 300 mil do banqueiro Daniel Vorcaro.

Ainda de acordo com a apuração, o senador também teria apresentado uma emenda integralmente redigida pela assessoria do Banco Master em um projeto que beneficiaria a instituição financeira. Aliado histórico de Jair Bolsonaro, Ciro Nogueira chegou a ser cotado como possível vice em uma eventual chapa presidencial apoiada pelo grupo político do ex-mandatário.

A relação entre os dois senadores é apontada como próxima dentro do cenário político. Flávio Bolsonaro também afirmou que espera uma condução rigorosa das investigações. "Entendemos que fatos dessa natureza devem ser apurados com rigor e transparência pelas autoridades competentes, sempre com respeito ao devido processo legal", diz o texto divulgado.

O senador do Partido Liberal acrescentou ainda que confia na condução do caso e na atuação das autoridades responsáveis pela relatoria das investigações relacionadas ao Banco Master.