Flávio Dino relata ameaça feita por funcionária de companhia aérea e cobra campanhas educativas

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Flávio Dino, afirmou nesta segunda-feira (18) ter recebido uma ameaça de morte por parte de uma funcionária de uma companhia aérea. O relato foi publicado nas redes sociais do magistrado. As informações são do Metrópoles.

Segundo Dino, a funcionária viu seu nome em um cartão de embarque e comentou com um agente da polícia judicial que teria vontade de xingá-lo. Em seguida, de acordo com o ministro, ela mudou a declaração e disse que seria "melhor matar do que xingar". O magistrado afirmou que não pretende expor a pessoa envolvida, mas disse considerar o episódio um alerta sobre o ambiente político e social do país.

"Uma funcionária de uma empresa aérea, ao olhar um cartão de embarque com meu nome, manifestou a um agente de polícia judicial a vontade de me xingar. Em seguida se 'corrigiu': disse que seria melhor MATAR do que xingar. Como não a conheço, nem ela me conhece, é claro que tais manifestações derivam de minha atuação no STF", escreveu o ministro.

Risco à segurança

Na publicação, o ministro afirmou que situações semelhantes podem representar riscos à segurança de aeroportos, voos e passageiros caso comportamentos parecidos se espalhem entre trabalhadores do setor.

"Imaginemos que outros funcionários, da mesma ou de outra empresa aérea, sejam contaminados com idêntico ódio. Isso pode significar até riscos para a segurança de aeroportos e de voos e, por conseguinte, de outros passageiros", declarou.

Dino também levantou a hipótese de episódios semelhantes ocorrerem em outros setores de atendimento ao público. "Um cliente corre o risco de, por exemplo, ser envenenado?", questionou.

Apelo por campanhas internas

O ministro defendeu que empresas adotem campanhas de conscientização voltadas aos funcionários, especialmente durante o período eleitoral. "O pedido que faço às empresas em geral, mas especialmente àquelas que lidam com o público, é que façam campanhas internas de EDUCAÇÃO CÍVICA para que todos possam conviver em PAZ, especialmente nesse ano eleitoral, em que muitos sentimentos se acirram", afirmou.

Segundo Dino, divergências políticas não podem resultar em agressões contra consumidores ou usuários de serviços. "Pode ter sido um 'caso isolado'. Porém, com o andar do calendário eleitoral, pode não ser. Então é melhor prevenir. Essa é a sugestão para as empresas e entidades empresariais: orientem e estimulem com campanhas educativas os seus prestadores de serviço a manter o respeito a todas as pessoas, independentemente de preferências, simpatias, opiniões. Será o melhor para a empresa e para os consumidores. Será o melhor para o Brasil", concluiu.

STF se posiciona

O presidente do STF, Edson Fachin, emitiu uma nota para comentar sobre o episódio. "A divergência de ideias, própria da democracia, jamais pode abrir espaço para o ódio, para a violência em qualquer de suas formas ou para qualquer modo de agressão pessoal. Manifestamos, por isso, nossa solidariedade ao Ministro Flávio Dino diante do grave fato, ocorrido hoje no aeroporto de São Paulo, cujo relato foi tornado público", afirmou.

"O respeito a todas as pessoas, tenham ou não funções públicas, às instituições e às autoridades legitimamente constituídas é condição essencial da convivência republicana. Impõe-se reafirmar os valores da civilidade, da tolerância e da paz social. O Brasil precisa de serenidade, espírito público e compromisso democrático, para que as diferenças possam coexistir dentro dos limites do respeito mútuo e da dignidade humana".