Fronteira Brasil-Venezuela é fechada após ataque dos EUA

247 - A fronteira entre Brasil e Venezuela amanheceu fechada neste sábado (3) no trecho de Pacaraima, em Roraima, um dos principais pontos de circulação entre os dois países. A interrupção ocorreu do lado venezuelano, em um contexto de forte tensão regional após o anúncio de uma ofensiva militar dos Estados Unidos contra o país vizinho.

De acordo com o jornal O Globo, interlocutores da área militar do governo brasileiro afirmaram que não houve determinação de fechamento por parte do Brasil. Um militar de alta patente declarou que “as fronteiras estão operando dentro da normalidade” do lado brasileiro.

Bloqueio foi registrado no lado venezuelano

Apesar da posição oficial do Brasil, imagens registradas nas primeiras horas da manhã e divulgadas pela Polícia Militar de Roraima mostram a instalação de cones e barreiras no ponto de travessia, impedindo o fluxo de veículos e pedestres. A movimentação indica que a decisão de bloquear a passagem partiu das autoridades venezuelanas.

O fechamento da fronteira ocorreu poucas horas após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar que forças estadunidenses realizaram uma ofensiva militar de grande escala na Venezuela e retiraram do país, por via aérea, o presidente Nicolás Maduro. O governo dos Estados Unidos não informou o destino de Maduro nem apresentou detalhes sobre a base legal da operação.

Explosões e apagões em Caracas

Durante a madrugada, moradores de Caracas relataram uma série de explosões em diferentes regiões da capital. Houve registros de tremores, ruídos intensos de aeronaves voando em baixa altitude e correria nas ruas. Também foram observadas interrupções no fornecimento de energia elétrica, especialmente nas proximidades da base aérea de La Carlota, no sul da cidade.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram aeronaves militares sobrevoando Caracas e colunas de fumaça em vários pontos da capital venezuelana, inclusive em áreas próximas a instalações militares. As imagens ainda não foram confirmadas de forma independente.

Governo decreta estado de Comoção Exterior

Após o início dos ataques, o governo venezuelano divulgou um comunicado afirmando que o país estaria sob agressão externa e decretou estado de Comoção Exterior em todo o território nacional. Segundo a nota oficial, Nicolás Maduro teria determinado a ativação de planos de mobilização e convocado forças sociais e políticas para reagir à ofensiva.

A vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmou não ter informações sobre o paradeiro de Maduro e cobrou do governo dos Estados Unidos a apresentação de uma prova de vida do presidente venezuelano. O cenário segue em rápida evolução, com impactos diretos na fronteira e desdobramentos políticos e militares ainda em curso.