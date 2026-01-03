Ministério da Justiça entra em alerta para possível aumento do fluxo de refugiados da Venezuela

247 - O governo federal intensificou o acompanhamento da situação na fronteira norte diante da possibilidade de aumento no fluxo de refugiados provenientes da Venezuela. O cenário de instabilidade política, econômica e social no país vizinho tem potencial para ampliar a chegada de migrantes ao Brasil, sobretudo pelo estado de Roraima, principal porta de entrada desses deslocamentos. As informações são do G1.

O Ministério da Justiça e Segurança Pública informou, por meio de nota, que monitora de forma permanente um eventual crescimento do fluxo migratório. “O Ministério da Justiça e Segurança Pública, no âmbito de suas atribuições, acompanha um eventual aumento do fluxo migratório em Roraima”, declarou a pasta.

Diante do aumento da tensão na região, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) convocou uma reunião de emergência neste sábado, no Palácio do Itamaraty, em Brasília, para discutir a situação na Venezuela e os possíveis impactos em território brasileiro.

Governo acompanha cenário migratório na fronteira

A Venezuela vive uma crise prolongada que já provocou um dos maiores deslocamentos humanos da história recente da América Latina. Segundo dados da Plataforma Regional de Coordenação Interagencial R4V, o Brasil é o terceiro país da região que mais recebeu refugiados e migrantes venezuelanos, atrás apenas da Colômbia e do Peru. Roraima concentra a maior parte dessas entradas, tornando-se um ponto estratégico para ações de acolhimento e assistência humanitária.

Saúde pública também entra em alerta

Além dos efeitos migratórios, o governo brasileiro avalia impactos diretos na área da saúde. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, afirmou que ações militares contra a Venezuela podem ampliar a pressão sobre os serviços de saúde na região de fronteira. “Quando acontece em um país vizinho, o impacto é múltiplo para o nosso povo e sistema de saúde. O Ministério da Saúde e o SUS Roraima já absorvem impactos da situação da Venezuela”, afirmou Padilha em uma postagem nas redes sociais.

Na postagem, Padilha destacou que medidas preventivas já foram adotadas. “Desde o início das operações militares no entorno do país vizinho, preparamos a nossa Agência do SUS, a Força Nacional do SUS e nossas equipes de Saúde Indígena para reduzirmos, ao máximo, os impactos do conflito na saúde e no SUS brasileiro. Que venha a PAZ! Enquanto isso, cuidaremos de quem precisar ser cuidado, em solo brasileiro”, acrescentou.

Escalada militar aumenta tensão regional

O aumento da preocupação ocorre após declarações do atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que afirmou neste sábado que forças americanas realizaram um ataque de grande escala contra a Venezuela. Em uma rede social, Trump declarou que o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, e sua esposa teriam sido capturados e retirados do país por via aérea. “Os Estados Unidos da América realizaram com sucesso um ataque de grande escala contra a Venezuela e seu líder, o presidente Nicolás Maduro, que foi capturado, juntamente com sua esposa, e retirado do país por via aérea”, escreveu Trump.

Trump não informou o destino do presidente venezuelano. A vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmou não saber onde Maduro se encontra e exigiu uma prova de vida do governo estadunidense. Ainda neste sábado, uma série de explosões foi registrada em Caracas. Segundo a agência Associated Press, ao menos sete explosões foram ouvidas na capital venezuelana em um intervalo de cerca de 30 minutos, aprofundando o clima de instabilidade e elevando a apreensão em toda a região.