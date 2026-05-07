Fuga cinematográfica: antes de ser preso, primo de Vorcaro tentou escapar da PF com carrinho de golfe

247 - Felipe Cânçado Vorcaro, primo do banqueiro Daniel Vorcaro, tentou fugir em um carrinho de golfe momentos antes da chegada da Polícia Federal a um imóvel em Trancoso (BA), segundo informações do Metrópoles. O episódio teria ocorrido na segunda fase da Operação Compliance Zero, em 14 de janeiro deste ano.

Tentativa de fuga registrada

Conforme a decisão do ministro do STF André Mendonça, que autorizou a nova fase da operação nesta quinta-feira (7/5), imagens de circuito interno do imóvel mostram movimentação entre 5h13 e 5h41 da manhã, antes da chegada da equipe da PF às 5h59.

Os investigadores afirmam que a conduta de Felipe Vorcaro foi interpretada como uma tentativa de dificultar a coleta de provas e frustrar diligências da operação. “O imóvel apresentava sinais de saída abrupta. O quarto estava aberto, o ar-condicionado ligado, roupas de cama desarrumadas e pertences pessoais espalhados. Aparelhos eletrônicos, como celulares e computadores, não foram encontrados no local”, detalha a decisão judicial.

Reconstrução do episódio

As imagens de CFTV mostram um homem semelhante a Felipe Vorcaro circulando pela área da piscina, consultando repetidamente o celular e deixando o imóvel em um carrinho de golfe acompanhado de outra pessoa, pouco antes da chegada da equipe da Polícia Federal. Para os investigadores, os registros indicam uma tentativa de frustrar a atuação estatal e comprometer a obtenção de provas.

Justificativa da prisão temporária

Na decisão, André Mendonça destacou que a prisão temporária seria necessária para impedir a eventual ocultação ou destruição de elementos probatórios e permitir a apreensão de dispositivos eletrônicos ainda não localizados. O ministro considerou ainda o afastamento de Felipe da presidência da Green Investimentos S.A., um dia após a primeira fase da operação, como possível indicativo de tentativa de dissociar-se formalmente das estruturas empresariais investigadas.

A prisão temporária de Felipe Vorcaro foi decretada por cinco dias, considerando os riscos à investigação e a necessidade de preservar a instrução criminal. A quinta fase da Compliance Zero, deflagrada nesta quinta-feira, apura suspeitas de corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa e crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, envolvendo o Banco Master, o senador Ciro Nogueira e integrantes do núcleo empresarial ligado a Daniel Vorcaro.