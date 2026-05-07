Celular de Vorcaro aponta ordens de pagamento para "Ciro"

247 - A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira, 7, nova fase da Operação Compliance Zero, com mandados de busca e apreensão contra o senador Ciro Nogueira (PP-PI), presidente nacional do partido, após mensagens encontradas no celular de Daniel Vorcaro indicarem ordens de pagamento e relações próximas entre os dois, segundo informações do jornal Estado de S.Paulo.

Investigações apontam proximidade entre senador e banqueiro

De acordo com o Estadão, os investigadores encontraram no celular de Vorcaro diálogos com Ciro Nogueira e registros de pagamentos feitos pelo banqueiro a uma pessoa mencionada apenas como “Ciro”. À época, o senador afirmou conhecer Vorcaro, mas negou proximidade e disse não ter recebido pagamentos.

Mensagens adicionais revelam que Vorcaro se referia ao senador como um “grande amigo de vida” e comemorava uma iniciativa legislativa de Ciro que favorecia o Banco Master. A data da mensagem de comemoração, 13 de agosto de 2024, coincide com a apresentação de emenda à PEC de autonomia financeira do Banco Central, que aumentou o valor coberto pelo Fundo Garantidor de Crédito (FGC) de R$ 250 mil para R$ 1 milhão por CPF, proposta que políticos e integrantes do mercado financeiro identificaram como uma medida que beneficiava diretamente o Master.

Nova fase da operação e delação premiada

A quinta fase da Operação Compliance Zero foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça e ocorre na mesma semana em que a defesa de Vorcaro entregou à PF e à Procuradoria-Geral da República (PGR) proposta de delação premiada. A medida, no entanto, ainda está em análise e não possui valor probatório neste momento.

Segundo a investigação, a cobertura ampliada do FGC era estratégica para o Banco Master alavancar investimentos em seus Certificados de Depósitos Bancários (CDBs), conforme já reportado pelo Estadão em agosto do ano passado. A nova fase não está diretamente ligada aos fatos apresentados na delação de Vorcaro.

Etapas anteriores da operação

A quarta fase da operação, deflagrada em 16 de abril, resultou na prisão do ex-presidente do Banco Regional de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa, que também manifestou interesse em firmar acordo de delação. Até o momento, o senador Ciro Nogueira não se manifestou sobre os novos desdobramentos da investigação.