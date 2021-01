Gestão de Pazuello na Saúde já incomoda o Exército

247 - Membros da ativa do Exército e o Palácio do Planalto já começam a ficar apreensivos com o desgaste do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, no gerenciamento da crise do coronavírus. A informação foi publicada pelo blog do Camarotti.

Generais da ativa e da reserva do Exército temem que a gestão de Pazuello desgaste a Força. O ministro é um general da ativa e se recusou a ir para a reserva.

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski autorizou a abertura de inquérito contra Pazuello, com o objetivo de apurar eventual omissão para abastecer os hospitais da capital com oxigênio.

Documentos apontaram que o ministério da Saúde sabia do cenário crítico sobre o sistema de saúde em Manaus oito meses antes de ser constatada a falta de oxigênio em hospitais da capital.

Em manifestação enviada ao STF, a Advocacia-Geral da União (AGU) informou que o governo federal sabia do iminente colapso do sistema de saúde no Amazonas 10 dias antes da crise.

O procurador da República Igor Spindola afirmou que a interrupção do transporte de oxigênio pela Força Aérea Brasileira (FAB) foi a principal causa principal para a falta deste insumo em unidades hospitalares da capital amazonense.

