Gleisi afirma que Olavo Noleto deve assumir seu lugar no governo

247 - A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, afirmou que o secretário do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável (CDESS), Olavo Noleto, deve assumir o comando da pasta a partir de março. A declaração foi dada durante agenda internacional e ocorre no contexto de sua pré-candidatura ao Senado Federal pelo Paraná.

Em entrevista à CNN Brasil, Gleisi disse esperar uma passagem de comando sem sobressaltos na articulação política do governo. “Será uma substituição muito tranquila. Deve permanecer o nosso secretário atual do Conselhão, Olavo Noleto. Vamos realizar essa transição até março, junto com os líderes do Congresso Nacional”, afirmou a ministra. Segundo ela, o processo permitirá que deixe o cargo para se dedicar à disputa eleitoral. “Acredito que será muito tranquilo, e nós sairemos para cumprir uma missão na eleição, que será muito importante para o Brasil e para a defesa da democracia brasileira”, completou.

As declarações foram feitas durante a cerimônia de posse de Rodrigo Mudrovitsch como presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos, realizada na Costa Rica. No evento, Gleisi confirmou a intenção de deixar a SRI dentro do prazo legal para concorrer ao Senado.

Na última quarta-feira (21), a ministra anunciou oficialmente sua pré-candidatura. A legislação eleitoral exige a desincompatibilização de determinados cargos públicos até seis meses antes do pleito, o que deve levar Gleisi a deixar a chefia da SRI até abril.

Antes de assumir a Secretaria de Relações Institucionais, em março de 2025, Gleisi Hoffmann exercia mandato de deputada federal pelo PT do Paraná. Ela também foi senadora entre 2011 e 2019, período em que teve atuação destacada no Congresso Nacional.