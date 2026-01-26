TV 247 logo
      Gleisi afirma que Olavo Noleto deve assumir seu lugar no governo

      Ministra da Secretaria de Relações Institucionais afirma que transição no comando da pasta deve ocorrer até março

      Brasília (DF) - 26/11/2025 - A ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann (Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

      247 - A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, afirmou que o secretário do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável (CDESS), Olavo Noleto, deve assumir o comando da pasta a partir de março. A declaração foi dada durante agenda internacional e ocorre no contexto de sua pré-candidatura ao Senado Federal pelo Paraná.

      Em entrevista à CNN Brasil, Gleisi disse esperar uma passagem de comando sem sobressaltos na articulação política do governo. “Será uma substituição muito tranquila. Deve permanecer o nosso secretário atual do Conselhão, Olavo Noleto. Vamos realizar essa transição até março, junto com os líderes do Congresso Nacional”, afirmou a ministra. Segundo ela, o processo permitirá que deixe o cargo para se dedicar à disputa eleitoral. “Acredito que será muito tranquilo, e nós sairemos para cumprir uma missão na eleição, que será muito importante para o Brasil e para a defesa da democracia brasileira”, completou.

      As declarações foram feitas durante a cerimônia de posse de Rodrigo Mudrovitsch como presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos, realizada na Costa Rica. No evento, Gleisi confirmou a intenção de deixar a SRI dentro do prazo legal para concorrer ao Senado.

      Na última quarta-feira (21), a ministra anunciou oficialmente sua pré-candidatura. A legislação eleitoral exige a desincompatibilização de determinados cargos públicos até seis meses antes do pleito, o que deve levar Gleisi a deixar a chefia da SRI até abril.

      Antes de assumir a Secretaria de Relações Institucionais, em março de 2025, Gleisi Hoffmann exercia mandato de deputada federal pelo PT do Paraná. Ela também foi senadora entre 2011 e 2019, período em que teve atuação destacada no Congresso Nacional.

