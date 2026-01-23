Gleisi detona Jorginho Mello e a extrema-direita bolsonarista por veto a cotas

247 - Pré-candidata ao Senado pelo Paraná, a ministra da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), Gleisi Hoffmann, publicou nesta sexta-feira (23) uma dura mensagem contra Jorginho Mello (PL) após o governador de Santa Catarina aprovar um projeto de lei que proíbe cotas raciais em universidades do estado.

“Uma vergonha e um grave retrocesso a lei estadual sancionada pelo governador Jorginho Melo que proíbe cotas raciais nas universidades de Santa Catarina”, escreveu Gleisi em postagem publicada na rede social X.

“É a institucionalização da desigualdade, uma chaga histórica que o Brasil começou a enfrentar com as políticas de inclusão lideradas pelo presidente @LulaOficial. Este é o projeto da extrema-direita bolsonarista: fazer o país andar para trás”.

Dados recentes do Ministério da Educação (MEC) reforçam a relevância do debate sobre ações afirmativas no ensino superior. De acordo com o órgão, o número de estudantes cotistas aprovados pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu) cresceu 124% em 2025 em relação ao ano anterior, saltando de 11.806 para 26.515 candidatos.

A proposta que extingue as cotas raciais em Santa Catarina foi aprovada pela Assembleia Legislativa do estado em 10 de dezembro, em votação simbólica — modalidade em que não há registro nominal dos votos no painel do plenário. Dos 40 deputados estaduais, apenas sete se posicionaram contra o projeto.

A iniciativa é de autoria do deputado estadual Alex Brasil (PL) e foi sancionada pelo governador Jorginho Mello, provocando reações de setores do governo federal, de movimentos sociais e de lideranças políticas que defendem a manutenção de políticas de ação afirmativa como instrumento de combate às desigualdades raciais e sociais no país.