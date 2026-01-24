Gleisi exalta recorde do Ibovespa e ironiza alarmismo de Paulo Guedes

247 – A ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, comemorou nesta semana a sequência de recordes do Ibovespa e afirmou que o desempenho da Bolsa foi impulsionado pelo forte investimento estrangeiro em ações de empresas brasileiras. Em publicação nas redes sociais, ela disse que mais de US$ 12 bilhões entraram no mercado nos primeiros 20 dias do ano, o que, segundo a ministra, demonstra “forte confiança” na economia do país.

Gleisi também aproveitou o momento para ironizar o alarmismo do ex-ministro da Economia do governo Bolsonaro, Paulo Guedes. Ela afirmou que ele dizia que, se Lula fosse eleito, “o Brasil ia quebrar”. “Ao contrário: o presidente Lula consertou a bagunça que eles fizeram e o país voltou a crescer”, escreveu, citando recordes de geração de emprego, salário e renda.

A declaração ocorre após uma semana de forte valorização do principal índice da B3. Nesta sexta, o Ibovespa encerrou a semana com novos recordes, superando 179 mil pontos pela primeira vez, e confirmou na sexta-feira a quinta sessão seguida de sinal positivo.

Segundo a Reuters, o avanço foi embalado por um fluxo de capital externo associado a um amplo movimento de rotação global de portfólios, que tem direcionado recursos para ações de empresas brasileiras, ajudando a sustentar a escalada do índice e a ampliar o peso do tema econômico no debate político.