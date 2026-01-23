Ibovespa fecha semana em alta recorde com apoio de investidores estrangeiros

SÃO PAULO, 23 Jan (Reuters) - O Ibovespa encerrou a semana com novos recordes, acima dos 179 mil pontos pela primeira vez, confirmando nesta sexta-feira a quinta sessão seguida de sinal positivo, embalado por um fluxo de capital externo oriundo de um amplo movimento de rotação global de portfólios.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa fechou em alta de 1,98%, a 179.063,59 pontos, de acordo com dados preliminares, chegando a 180.532,28 na máxima do dia - novos recordes para fechamento e intradia, respectivamente. Na mínima, marcou 175.589,66 pontos.

O volume financeiro no pregão somava R$ 33,26 bilhões antes dos ajustes finais, novamente acima da média diária do ano e, principalmente, de 2025.

Na semana, o Ibovespa acumulou uma valorização de 8,66%, ampliando o ganho neste começo de ano para 11,13%.

(Por Paula Arend Laier e Igor Sodré)