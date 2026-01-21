Ibovespa dispara mais de 3%, renova máximas e encosta em 172 mil pontos com estrangeiros

SÃO PAULO, 21 Jan (Reuters) - O Ibovespa fechou em forte alta nesta quarta-feira, renovando máximas e encostando nos 172 mil pontos, em movimento puxado principalmente por fluxo estrangeiro, com ações blue chips como Itaú Unibanco e Vale renovando seus topos históricos.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa avançou 3,42%, a 171.969,01 pontos, máxima da sessão e novo recorde, de acordo com dados preliminares.

O otimismo foi reforçado pelo recuo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nesta quarta-feira em relação às ameaças de impor tarifas como alavanca para tomar a Groenlândia.

Apenas nesta sessão, foram superadas pela primeira vez as marcas de 167 mil, 168 mil, 169 mil, 170 mil e 171 mil pontos. A mínima do pregão foi registrada na abertura, quando o Ibovespa marcou 166.277,91 pontos.

O volume financeiro somava R$39,84 bilhões antes dos ajustes finais, acima da média do ano, de R$28,99 bilhões.

(Por Paula Arend Laier)