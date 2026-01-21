Ibovespa supera 171 mil pontos e renova recorde histórico

247 - O mercado financeiro brasileiro viveu um dia histórico nesta quarta-feira (21), com o Ibovespa avançando de forma expressiva ao longo do pregão e superando, pela primeira vez, o patamar dos 171 mil pontos. O movimento foi sustentado pela intensificação do fluxo de investidores estrangeiros, em um contexto de rotação global para fora de ativos americanos e maior apetite por mercados emergentes.

Durante a tarde, o principal índice da B3 acelerou os ganhos e rompeu sucessivos recordes. Por volta das 14h, a alta superava 2%, levando o Ibovespa a níveis inéditos. O desempenho consolida uma sequência positiva observada nos últimos dias: apenas na última semana, o índice acumulou valorização próxima de 3% e, nos primeiros 21 dias do ano, já supera 5% de alta.

O fluxo estrangeiro vem ganhando força desde o início de 2026, impulsionado pela busca por ativos reais, especialmente commodities metálicas. Esse movimento foi reforçado pelas tensões geopolíticas envolvendo os Estados Unidos e a Europa, em meio às discussões sobre a Groenlândia e às incertezas no comércio internacional.

Ainda pela manhã, o Ibovespa já havia renovado máximas históricas ao ultrapassar os 169 mil pontos. O avanço também refletiu a repercussão de pesquisas eleitorais que indicaram redução da vantagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre o senador Flávio Bolsonaro em um eventual segundo turno, o que contribuiu para uma leitura mais favorável do ambiente político doméstico por parte dos investidores.

No mercado de câmbio, o dólar operou em queda ao longo do dia. Por volta das 10h07, a moeda americana recuava 0,61%, negociada em R$ 5,34, acompanhando o enfraquecimento global do dólar. O índice DXY, que mede o desempenho da divisa frente a uma cesta de moedas, também operava em baixa, refletindo a expectativa em torno do discurso do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no Fórum Econômico Mundial, em Davos.

Os juros futuros reagiram ao cenário externo e doméstico e operaram em queda ao longo de toda a curva na manhã desta quarta-feira (21). O contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 recuava para 13,78%, enquanto o DI para janeiro de 2031 era negociado a 13,545%, devolvendo parte da alta registrada na sessão anterior.