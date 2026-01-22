Ibovespa bate novos recordes e se aproxima dos 178 mil pontos

SÃO PAULO, 22 Jan (Reuters) - A bolsa paulista experimentou uma nova sessão de recordes nesta quinta-feira, com o Ibovespa aproximando-se da marca inédita de 178 mil pontos no melhor momento, com bancos entre os principais suportes, enquanto as ações brasileiras seguem beneficiadas pelo movimento global de realocação de recursos.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa fechou em alta de 2,2%, a 175.589,35 pontos. Na máxima, chegou a 177.741,56 pontos, após superar pela primeira vez as marcas de 172 mil, 173 mil, 174 mil, 175 mil, 176 mil e 177 mil. Na mínima, na abertura, marcou 171.817,23 pontos.

O pregão registrou um volume financeiro expressivo novamente, somando R$44,1 bilhões - contra uma média diária de R$30 bilhões no ano e de R$24 bilhões em 2025.

Dados da B3 corroboram a percepção do fluxo de capital externo para a bolsa, com um saldo positivo de quase R$8,8 bilhões em janeiro até o último dia 20.

Nesta sessão, o movimento encontrou suporte ainda no viés mais positivo em praças acionárias globais, em meio a um alívio em tensões geopolíticas após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, retirar na véspera ameaças de tarifas comerciais contra nações europeias em disputa envolvendo a Groenlândia.

O recuo de Trump ocorreu após ele se reunir com o secretário-geral da Otan, Mark Rutte, com o presidente norte-americano afirmando que o arcabouço para um acordo sobre a ilha pertencente à Dinamarca fora alcançado.

Nesta quinta-feira, Trump disse que garantiu acesso total e permanente dos EUA à Groenlândia em um acordo com a Otan.

Em Wall Street, o S&P 500 fechou em alta de 0,55%, com agentes financeiros repercutindo também dados que destacaram a resiliência econômica norte-americana. Na Europa, o STOXX 600 avançou 1,03%.

Na visão do especialista em investimentos Josias Bento, sócio da GT Capital, a redução das tensões geopolíticas após as falas mais brandas de Trump sobre a Groenlândia e a União Europeia beneficiou o Ibovespa, que segue também ajudado pelo grande fluxo de capital estrangeiro.

"Com o mundo todo praticamente na tendência de queda de juros, isso favorece os ativos de risco...Acredito que a bolsa brasileira tende a ter um 2026 próspero", afirmou.

DESTAQUES

- ITAÚ UNIBANCO PN avançou 3,38%, registrando novas máximas, com o setor mais uma vez entre os principais suportes positivos. BRADESCO PN subiu 2,73%, SANTANDER BRASIL UNIT fechou com elevação de 1,68% e BTG PACTUAL UNIT registrou alta de 1%, todos renovando recordes de fechamento. Entre os bancos do Ibovespa, BANCO DO BRASIL ON foi destaque, com salto de 4,69%, mas ainda distante dos topos de maio do ano passado. O Conselho Monetário Nacional também aprovou nesta quinta-feira, conforme divulgado após o fechamento, alterações nas regras do Fundo Garantidor de Créditos (FGC) para proteção aos depositantes.

- AXIA ON valorizou-se 3,52%, com papéis de empresas de serviços de utilidade pública também fornecendo um suporte relevante ao Ibovespa, como SABESP ON, que encerrou o dia com elevação de 3,25%.

- VALE ON subiu 0,58%, também renovando máximas. Na China, o contrato futuro de minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian encerrou a sessão do dia com variação negativa de 0,06%. No setor, USIMINAS PNA avançou 0,96%, GERDAU PN subiu 2,3%, CSN ON fechou com acréscimo de 1,81% e CSN MINERAÇÃO ON ganhou 1,39%. De acordo com o Inda, após terem repassado aumentos de preços de 5% a 8% aos distribuidores de aços planos em janeiro, as usinas estão indicando novos reajustes, de mesma intensidade, em fevereiro.

- PETROBRAS PN avançou 0,45% e PETROBRAS ON subiu 0,69%, resistindo à influência negativa da queda dos preços do petróleo no exterior. O barril sob o contrato Brent fechou com declínio de 1,8%. No setor, PETRORECONCAVO ON cedeu 1%, BRAVA ENERGIA ON perdeu 0,11% e PRIO ON terminou negociada com decréscimo de 1,34%.

- COGNA ON avançou 7,41%, mantendo o tom positivo da véspera, quando fechou em alta de quase 11%. YDUQS ON reduziu o fôlego e fechou com alta de 1,07%.