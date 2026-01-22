Nubank supera Bradesco e se torna a 2ª maior instituição financeira do Brasil

247 - O Nubank consolidou sua posição como uma das maiores instituições financeiras do país ao atingir a marca de 112 milhões de clientes no Brasil, conforme dados oficiais divulgados nesta quinta-feira (22). Com esse número, o banco digital superou o Bradesco, que registra 110,5 milhões de clientes, e passou a ocupar a segunda colocação no ranking nacional, atrás apenas da Caixa Econômica Federal, que soma 158,1 milhões.

Os números fazem parte do levantamento mais recente sobre bases de clientes das instituições financeiras em operação no país. O resultado evidencia a rápida expansão do Nubank ao longo dos últimos anos e o reposicionamento do banco no sistema financeiro brasileiro.

Antes de ultrapassar o Bradesco, o Nubank já havia superado outros grandes concorrentes tradicionais. O Itaú aparece com 100,3 milhões de clientes, enquanto o Banco do Brasil reúne 82 milhões. A trajetória coloca o banco digital à frente de instituições centenárias e reforça a mudança no perfil do mercado bancário nacional.

Em nota, o Nubank destacou que, desde 2022, quando ingressou no grupo das cinco maiores instituições do país em número de clientes, foi o banco que apresentou o maior crescimento proporcional, avançando uma posição no ranking a cada ano. A instituição também informou que 85% da base de clientes no Brasil permanece ativa mensalmente, indicador considerado estratégico para medir o nível de engajamento.

Outro dado ressaltado foi o desempenho financeiro por cliente. Segundo o banco, a receita média por cliente ativo (ARPAC) atingiu seu patamar histórico mais elevado no terceiro trimestre de 2025, sinalizando avanço não apenas em escala, mas também em rentabilidade.

A CEO do Nubank no Brasil, Livia Chanes, afirmou que a estratégia da instituição vai além da ampliação do número de clientes. “Mais do que crescer em números, nosso foco é a presença significativa na vida financeira das pessoas”, declarou. Ela acrescentou: “Nossa base de mais de 112 milhões de clientes é fruto de um trabalho contínuo para oferecer produtos que façam sentido no cotidiano, com um atendimento humano e tecnologia que remove a complexidade do dia a dia”.