Nubank mira licença bancária plena no Brasil até 2026

247 - O Nubank anunciou que pretende obter uma licença bancária plena no Brasil até 2026, em linha com as novas diretrizes estabelecidas pela Resolução Conjunta 17, editada pelo Banco Central e pelo Conselho Monetário Nacional. A informação foi divulgada pelo Brazil Stock Guide.

No comunicado citado pelo veículo, a empresa ressaltou que a medida busca adequar o grupo ao novo padrão de nomenclatura das instituições financeiras reguladas. Segundo o Brazil Stock Guide, a iniciativa não altera a relação da companhia com seus mais de 110 milhões de clientes no país.

A fintech destacou que identidade, marca e estrutura de atendimento continuarão intactas, sem mudanças operacionais para os usuários. “O Nubank foi fundado há 12 anos e trouxe 28 milhões de pessoas para dentro do sistema financeiro. Nossa identidade e missão de simplificar a vida dos nossos clientes permanecem as mesmas”, afirmou Lívia Chanes, CEO do Nubank no Brasil.

A empresa lembrou que já possui todas as autorizações necessárias para operar seus atuais produtos, incluindo as licenças de Instituição de Pagamento, Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento e Corretora de Títulos e Valores Mobiliários. A criação de uma entidade bancária dentro do grupo, segundo o comunicado, não deve provocar alterações relevantes nos requisitos de capital ou liquidez.

“Resiliência financeira e solidez permanecem intactas”, informou o Nubank, ao reforçar que já cumpre integralmente as exigências regulatórias vigentes.