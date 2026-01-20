PicPay prepara estreia na Nasdaq com avaliação de até US$ 2,6 bi

247 - O banco digital PicPay detalhou nesta terça-feira (20) os principais pontos de sua oferta pública inicial de ações (IPO) nos Estados Unidos, avançando nos preparativos para a estreia na Nasdaq. A operação está programada para o próximo dia 29 e pode avaliar a companhia entre US$ 2,2 bilhões e US$ 2,6 bilhões, a depender do preço final das ações.

Segundo os documentos encaminhados aos reguladores norte-americanos, o intervalo indicativo de preço foi fixado entre US$ 16 e US$ 19 por ação. A precificação está prevista para quarta-feira (28), após a conclusão das apresentações a investidores institucionais.

O roadshow do PicPay teve início nesta terça-feira (20), em Nova York. A oferta prevê a emissão de 26,3 milhões de ações, o equivalente a cerca de 21% do capital da fintech. A captação pode chegar a aproximadamente US$ 400 milhões caso o preço fique no centro da faixa estimada, ou atingir até US$ 500 milhões se for definido no teto.

Mesmo após a abertura de capital, a J&F Participações, controlada pelos irmãos Joesley e Wesley Batista, continuará como acionista controladora do PicPay. A operação conta com um investidor âncora: o fundo Bycicle, de Marcelo Claure, comprometeu-se com a compra de US$ 75 milhões em ações. Claure é ex-executivo do SoftBank e já investiu em instituições financeiras digitais como Nubank e Inter.

Os coordenadores globais do IPO são Citi, na posição de líder, Bank of America e RBC Capital. A listagem marcará o primeiro IPO de uma empresa brasileira em Nova York desde a abertura de capital do Nubank, realizada em dezembro de 2021.

O prospecto lembra ainda que o PicPay chegou a protocolar um pedido de IPO em 2021, mas o processo foi adiado diante de incertezas relacionadas à governança. No documento mais recente, a fintech reconhece riscos de reputação associados às investigações criminais e cíveis envolvendo os acionistas controladores. A empresa afirma cumprir todas as obrigações judiciais, mas ressalta que eventuais novas acusações ou processos podem afetar “materialmente” sua estratégia de negócios, a capacidade de realizar novas transações e o valor de suas ações.

Além da listagem na Nasdaq, o PicPay também revelou planos de entrada no mercado de apostas esportivas. A subsidiária Nosso Time iGaming Ltda protocolou pedido para operar uma plataforma de apostas, que está em análise pela Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda. O prospecto afirma: “Acreditamos que este mercado nos oferece uma oportunidade de gerar retornos financeiros significativos, impulsionados principalmente por plataformas digitais focadas em eventos esportivos, sendo também uma importante fonte de receita tributária e desenvolvimento econômico”.

No mesmo movimento de internacionalização de bancos digitais brasileiros, o Agibank protocolou, na semana passada, pedido para abertura de capital nos Estados Unidos. A instituição planeja negociar ações na Bolsa de Nova York (Nyse) após firmar acordo com o INSS que permitiu a retomada da concessão de crédito consignado a beneficiários da Previdência.