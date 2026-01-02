Balança comercial deve ter superávit de US$ 67 bilhões em 2026

247 – O superávit da balança comercial brasileira deve alcançar US$ 67 bilhões em 2026, resultado um pouco acima dos US$ 63,6 bilhões esperados para 2025, segundo a mediana de 46 projeções reunidas em levantamento do Valor com consultorias, entidades e instituições financeiras. A expectativa é de um saldo ainda robusto, embora com crescimento limitado, contribuindo para sustentar o setor externo em um cenário de preços de commodities mais “comportados” e importações em nível elevado.

Após a marca excepcional de US$ 98,9 bilhões em 2023, os níveis de exportação e importação tendem a retornar a um patamar considerado mais “normal”, segundo economistas ouvidos. Em 2024, o saldo já havia sido menor, de US$ 74,2 bilhões, e a trajetória esperada para os próximos anos sugere acomodação do desempenho comercial, sem perda completa do fôlego externo.

O resultado oficial da balança comercial de 2025 será divulgado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic) na terça-feira, 6 de janeiro, o que deve calibrar expectativas para o ano seguinte. O cenário projetado para 2026 combina exportações com preços moderados e importações ainda fortes, refletindo uma economia em expansão, embora em ritmo mais lento.

Commodities seguem no centro do jogo e preocupam pelo preço

Entre as projeções mais otimistas para 2026 está a da Associação de Comércio Exterior do Brasil (AEB), que estima superávit de US$ 77,4 bilhões, acima dos US$ 63,8 bilhões previstos pela entidade para 2025. O presidente da AEB, José Augusto de Castro, afirma que o saldo não deve subir por uma explosão dos embarques, e sim por uma combinação de volumes com preços sem grande avanço.

A preocupação central está no comportamento das commodities, especialmente petróleo e soja, que dominam a pauta exportadora ao lado do minério de ferro. Segundo Castro, não há base sólida para um ciclo forte de alta nas cotações. Ele ressalta:

“Temos expectativa de crescimento de volume de exportação de petróleo, porque há aumento de produção. Mas há uma preocupação com preços, tanto de petróleo quanto de soja. Porque não há nada no momento que sustente uma estimativa de crescimento forte das cotações.”

Na avaliação dele, a soja deve continuar relevante em 2026, mas abaixo do recorde esperado para 2025, enquanto os preços podem “andar de lado”. O peso desses produtos é grande: petróleo, soja e minério de ferro respondem atualmente por 34% da receita total das exportações brasileiras, o que torna o país especialmente sensível às oscilações internacionais.

Castro vincula esse cenário à perspectiva de desaceleração do comércio global em 2026, mesmo após revisões recentes da Organização Mundial do Comércio (OMC). A OMC revisou em outubro sua projeção de crescimento do comércio mundial em 2025 para 2,4%, acima das previsões anteriores, mas estima desaceleração para apenas 0,5% em 2026, indicando menor impulso externo no horizonte.

China, soja e os efeitos da guerra comercial

O economista André Valério, do Inter, destaca que as exportações brasileiras de soja no fim de 2025 foram impulsionadas por compras incomuns da China, num movimento associado à guerra comercial com os Estados Unidos. Ele afirma:

“A China comprou muito mais soja do que compra normalmente do Brasil nesse período. Da última vez que isso aconteceu, o Brasil ganhou o mercado chinês. Acredito que deva acontecer de novo, mas não devemos repetir o recorde de 2025, porque a China tem se comprometido a voltar a comprar dos Estados Unidos, o que deve também impactar as exportações brasileiras.”

Valério também aponta que o cenário não favorece um ciclo de alta consistente em commodities, pois não se observa recuperação forte da demanda chinesa. Ele resume:

“Além disso não vemos uma demanda chinesa se recuperando de maneira significativa a ponto de gerar um ciclo de alta de commodities.”

Ou seja, mesmo com ganhos pontuais de mercado e volume, o Brasil pode enfrentar limites no preço médio das exportações, o que reduz a margem de ampliação do superávit.

Preços “mistos” e exportações aos EUA no radar após tarifaço

A economista-chefe do PicPay, Ariane Benedito, descreve o cenário de 2026 como de “preços mistos”, em que volumes devem determinar o desempenho. Segundo ela:

“Não sabemos de fato para onde eles vão e os volumes é que vão dominar a dinâmica.”

Benedito avalia que não há “pontos alarmantes” imediatos, mas considera que mudanças nas negociações com os Estados Unidos podem melhorar o desempenho comercial brasileiro. Ela observa que as exportações aos americanos foram muito afetadas em 2025 pela política tarifária do governo Donald Trump, atual presidente dos Estados Unidos, e que um eventual avanço nas tratativas pode trazer ganhos adicionais para 2026 e 2027.

A economista projeta uma trajetória de saldos crescentes: US$ 65 bilhões em 2025, US$ 68,4 bilhões em 2026 e US$ 76,4 bilhões em 2027, sinalizando que o setor externo pode seguir como um dos pilares de estabilidade macroeconômica nos próximos anos.

México eleva tarifas e aumenta risco para exportação brasileira

Outro fator novo no radar é a decisão do México de elevar tarifas de importação para produtos do Brasil, da China e de outros países sem acordo de livre comércio com os mexicanos. As novas tarifas entraram em vigor em 1º de janeiro de 2026 e, no caso brasileiro, atingem itens como automóveis e autopeças, têxteis e vestuário, calçados, eletrodomésticos, siderúrgicos, plásticos e móveis.

Valério avalia que a medida pode afetar especialmente a exportação brasileira de aço, adicionando um componente de risco ao superávit do próximo ano, sobretudo se o Brasil enfrentar uma sequência de barreiras comerciais em mercados relevantes.

UE-Mercosul pode ajudar, mas efeito tende a ser gradual

Entre os fatores positivos, economistas citam o acordo comercial entre União Europeia (UE) e Mercosul, cuja expectativa é de assinatura em janeiro. O Inter considera o acordo benéfico, mas com impacto diluído ao longo do tempo, sem efeito imediato claro para 2026.

Em paralelo, o ambiente global é descrito como marcado por tendência de aumento de medidas de proteção tarifária, o que amplia incertezas para exportadores e reforça o peso das negociações diplomáticas e comerciais na formação do saldo brasileiro.

Importações devem seguir altas, mas podem perder fôlego

Do lado das importações, Castro, da AEB, prevê queda de 2,7% em 2026 em relação ao esperado para 2025, após três anos de crescimento puxado não apenas por preços, mas também por quantidade. Ele avalia que o impulso pode se esgotar: “Chegou a hora em que o fôlego acaba”.

Valério, por sua vez, vê uma possível desaceleração doméstica contribuindo para o superávit via redução das compras externas, mas ressalta que parte das importações é considerada produtiva, ligada a insumos, bens intermediários e equipamentos. Ele aponta que, especialmente se os juros caírem ao longo de 2026, a entrada de Investimento Direto no País (IDP) pode sustentar um nível de importação elevado.

O Inter estima superávit de US$ 63 bilhões em 2025 e de US$ 65 bilhões em 2026, sugerindo continuidade do cenário observado ao longo de 2025, com saldo alto, mas sem grandes saltos.

Superávit seguirá alto, mas com crescimento limitado

As projeções compiladas indicam ampla dispersão, com estimativas variando de US$ 43,5 bilhões a US$ 85 bilhões para 2026. A mediana, porém, aponta para um saldo forte e estável, sustentado por exportações ainda relevantes e importações que devem perder parte do impulso, mesmo permanecendo em patamar elevado.

Em síntese, o Brasil deve manter um superávit comercial importante em 2026, contribuindo para o equilíbrio do setor externo e oferecendo amortecedor em meio às incertezas globais. Ao mesmo tempo, o desempenho dependerá fortemente do comportamento das commodities, do ritmo da demanda chinesa e do avanço — ou recuo — de políticas protecionistas em parceiros estratégicos.