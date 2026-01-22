Valor de mercado dos grandes bancos sobe quase R$ 95 bilhões em três pregões

247 - O desempenho positivo do mercado acionário brasileiro nas últimas sessões resultou em uma forte valorização das ações dos grandes bancos listados na B3. Em apenas três pregões, as cinco maiores instituições financeiras do país registraram um ganho conjunto de quase R$ 95 bilhões em valor de mercado, impulsionadas pelo avanço do Ibovespa e pelo aumento do apetite de investidores estrangeiros por ativos locais.

Desde terça-feira (20), o acréscimo total alcançou R$ 94,4 bilhões. O Itaú Unibanco liderou a alta no período, com crescimento de R$ 35,4 bilhões em valor de mercado. Na sequência aparecem o BTG Pactual, com avanço de R$ 23,7 bilhões, o Bradesco, que somou R$ 15,6 bilhões, o Banco do Brasil, com ganho de R$ 11,9 bilhões, e o Santander, que adicionou R$ 7,8 bilhões. Os números estão sujeitos a ajustes.

O movimento reforça o protagonismo do setor bancário na Bolsa brasileira. Por concentrarem elevada liquidez, os papéis dos bancos costumam ser o principal canal de entrada e saída de recursos da renda variável, o que amplia sua atratividade em momentos de maior fluxo financeiro para o mercado local.

Até terça-feira (20), o saldo de capital estrangeiro na B3 em 2026 chegou a R$ 8,767 bilhões, mais que o dobro do volume registrado no mesmo período do ano passado, quando somou R$ 3,725 bilhões. No mesmo intervalo, o Ibovespa acumulou valorização de 9,52% em janeiro, sustentando o rali recente das ações.

Para o sócio e analista da Ajax Asset, Rafael Passos, o cenário externo tem favorecido os mercados emergentes. “Com a redução das tensões geopolíticas e a saída de recursos dos Estados Unidos rumo a mercados emergentes, o Brasil passa a surfar este fluxo, favorecendo papéis de maior liquidez, como os do setor financeiro”, afirmou.

A combinação entre melhora do ambiente internacional, maior ingresso de capital estrangeiro e peso das ações bancárias no índice explica o salto recente no valor de mercado das instituições financeiras, consolidando o setor como um dos principais motores da Bolsa brasileira no início do ano.