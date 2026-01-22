Renan Calheiros diz que CVM “prevaricou” ao falhar na fiscalização do Banco Master: "criou bolha de ilusão"

247 - O Senado decidiu aprofundar as investigações sobre falhas na fiscalização do mercado financeiro após o colapso do Banco Master, liquidado no fim do ano passado. A iniciativa é liderada pelo senador Renan Calheiros (MDB-AL), presidente da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), que anunciou a criação de uma comissão específica para acompanhar irregularidades e apurar prejuízos sofridos por investidores.

Em um vídeo divulgado nas redes sociais, o senador atribuiu à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) a responsabilidade legal pela fiscalização dos fundos de investimento e afirmou que o órgão “prevaricou” e criou uma “bolha de ilusão”.

“É preciso dizer com todas as letras que a CVM, no exercício de sua competência, é a responsável pela fiscalização desses fundos. O que precisa ser explicado é como foi possível permitir que ativos fossem precificados de forma irreal, criando uma bolha de ilusão para os investidores, sem que o regulador emitisse um único sinal de alerta. Queremos saber quem operou, quem autorizou e quem se omitiu”, afirma o parlamentar no vídeo. “A CVM prevaricou na sua competência de fiscalizar. A autarquia, como todos sabem, é responsável legal pela fiscalização dos fundos de investimento”, destacou o parlamentar.

Na postagem, Renan também destaca que, embora o Banco Central tenha adotado medidas como a liquidação de instituições envolvidas no caso, as respostas foram tardias e insuficientes diante da dimensão dos danos causados ao mercado.

Comissão do Senado vai apurar falhas

Segundo Renan Calheiros, a nova comissão terá como foco principal esclarecer falhas na supervisão e identificar responsabilidades dentro do sistema financeiro. O senador destacou que a CAE pretende investigar não apenas os efeitos do colapso do Banco Master, mas também as condições que permitiram a manutenção de ativos considerados irreais.

Para Renan, a ausência de alertas contribuiu para um ambiente artificial de confiança, no qual investidores foram induzidos a acreditar na solidez de ativos que não refletiam a realidade do mercado. Ele reforçou que a comissão buscará esclarecer os mecanismos que levaram às perdas e a eventual responsabilidade dos agentes envolvidos.

Alerta sobre riscos de ilícitos no sistema financeiro

O senador também alertou para o uso do mercado financeiro em práticas ilícitas. “O Senado não pode e não vai se calar diante de um mercado que, sob a fachada de investimentos complexos, muitas vezes se presta à lavagem de dinheiro do crime organizado”, declarou. Renan Calheiros defendeu ainda que qualquer discussão sobre mudanças regulatórias só deve ocorrer após a responsabilização de quem descumpriu as regras já existentes.