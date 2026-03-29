Gleisi rebate Mansueto e diz que proposta contra salário mínimo retoma “salário de fome”

247 - A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, criticou publicamente uma declaração atribuída ao economista Mansueto Almeida sobre o salário mínimo. Em publicação na rede social X (antigo Twitter), Gleisi afirmou que o economista próximo ao senador Flávio Bolsonaro e afirmou que sua posição representa um retrocesso para os trabalhadores.

"Candidato a ministro da Fazenda de Flávio Bolsonaro, o economista de banqueiros Mansueto Almeida disse na mídia que é contra o aumento real do salário-mínimo. Ou seja: quer trazer de volta o salário de fome, revogando uma das mais importantes políticas do presidente Lula para os trabalhadores", escreveu.

A declaração faz referência à política de valorização do salário mínimo adotada durante os governos do presidente Lula, que prevê reajustes acima da inflação com base no crescimento econômico.

Gleisi também associa a proposta de Mansueto à atuação da extrema-direita no país. "É por essas e outras que a extrema-direita, de Bolsonaro e seus filhos, não pode voltar a infelicitar o país", completou.