Governo adia leilão da hidrovia do Rio Paraguai para 2027

247 - O governo federal adiou para o primeiro semestre de 2027 a estimativa de realização do leilão da hidrovia do Rio Paraguai, projeto considerado parte da agenda de concessões do setor hidroviário. A previsão anterior indicava que o certame poderia ocorrer no segundo semestre de 2026, com publicação do edital ainda neste ano.

A mudança foi apresentada pelo Ministério de Portos e Aeroportos em uma nova agenda de leilões do setor. A previsão de que o leilão aconteceria ainda em 2026 havia sido informada em janeiro pelo então ministro de Portos e Aeroportos e deputado Silvio Costa Filho (Republicanos-PB).

Na nova apresentação, o secretário nacional de Hidrovias e Navegação, Otto Burlier, indicou o novo cronograma e afirmou que o governo continua trabalhando para viabilizar o remate. A atualização desloca a expectativa do setor para o próximo ano e amplia o prazo de preparação da concessão.

O adiamento já era uma possibilidade temida por técnicos do setor. A preocupação estava relacionada ao ambiente de incerteza jurídica criado após a revogação do Decreto nº 12.600/25 pelo presidente Lula.

A avaliação técnica era de que essa indefinição poderia afetar a agenda de concessões de hidrovias no Brasil. O caso da hidrovia do Rio Paraguai passou, assim, a ser visto como um dos exemplos dos impactos potenciais dessa insegurança sobre projetos de infraestrutura logística.

A hidrovia é considerada estratégica para o transporte de cargas, especialmente em regiões com forte presença do agronegócio e da mineração. O adiamento do leilão, porém, mantém em aberto os próximos passos para a estruturação do projeto e para a definição das condições que orientarão a futura concessão.