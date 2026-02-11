Governo brasileiro propõe à Casa Branca 2ª quinzena de março para visita de Lula aos EUA

Reuters - O governo brasileiro propôs a segunda quinzena de março como possível data para uma viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a Washington para o encontro com o presidente norte-americano Donald Trump, de acordo com duas fontes que acompanham as tratativas.

A proposta seria, de acordo com uma das fontes, mais especificamente na semana do dia 15 de março. Não há, no entanto, ainda uma resposta definitiva por parte da Casa Branca. Assessores do presidente estão em contato com os norte-americanos para tentar fechar alguma coisa nos próximos dias.

"Não chegamos em uma decisão ainda", disse uma das fontes.

O presidente chegou a dizer que gostaria de ir a Washington já na primeira semana de março, mas nas negociações com a Casa Branca ficou claro que isso não seria possível.

A visita foi acertada no último telefonema entre Lula e o presidente norte-americano, Donald Trump, por iniciativa do brasileiro, mas com a concordância de Trump.

Lula tem pressa, já que a partir de julho deste ano terá que se dedicar à campanha eleitoral para reeleição.

O governo brasileiro espera, nessa viagem, sair de Washington com dois resultados principais.

Um deles é uma solução para os setores que ainda estão sob tarifas que podem chegar a 50%. Apesar da flexibilização, áreas como aço, alguns setores de máquinas e pesca ainda estão com tarifas altas.

A outra questão é um acordo sobre combate ao crime organizado, proposto por Lula a Trump. O presidente quer ajuda do governo norte-americano para chegar a criminosos que levam dinheiro e bens vindos de operações ilegais para os EUA.