Governo de Mato Grosso credenciou Master após jantar de Mauro Mendes em NY

247 - O governo de Mato Grosso credenciou o Banco Master para atuar com cartão de crédito consignado destinado a servidores, aposentados e pensionistas do estado 19 dias depois de o então governador Mauro Mendes (União) jantar em Nova York, no mesmo restaurante em que Daniel Vorcaro pagou uma conta de US$ 13 mil associada pela PF (Polícia Federal) ao governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL).

As informações são do Metrópoles. Segundo a apuração, Mauro Mendes estava no Nusr-Et Steakhouse New York no dia 11 de maio de 2023, data em que Vorcaro teria custeado o jantar que passou a integrar uma investigação sobre operações da Rioprevidência que teriam beneficiado o Banco Master.

Até o momento, não há informação de que a PF investigue se a conta paga por Daniel Vorcaro também incluiu despesas de Mauro Mendes ou de seus acompanhantes. O político mato-grossense afirma que pagou as próprias despesas durante a viagem. Um vídeo publicado nas redes sociais por sua esposa mostrava o salão do restaurante vazio.

O episódio ganhou relevância porque, naquele período, o Banco Master tinha interesse direto no mercado de crédito consignado em Mato Grosso. No mesmo dia em que viajou aos Estados Unidos, Mauro Mendes assinou um decreto que regulamentou a abertura da folha de pensionistas e servidores estaduais para o cartão consignado benefício, modalidade com desconto em folha.

Esse tipo de operação foi um dos motores de expansão do Master, especialmente a partir da Bahia. Em sua última proposta de delação, Daniel Vorcaro citou pagamento de propina ao governo baiano, segundo a apuração.

Regulamentação saiu antes da viagem

A regulamentação do cartão consignado benefício em Mato Grosso foi publicada em edição extraordinária do Diário Oficial do estado em 5 de maio de 2023. O ato foi assinado por Mauro Mendes antes da viagem aos Estados Unidos, onde ele participou de um fórum organizado pelo LIDE.

Seis dias depois, em 11 de maio, Mendes jantou no Nusr-Et Steakhouse New York, restaurante especializado em carnes. Na mesma data, de acordo com a investigação da PF, Daniel Vorcaro pagou uma conta de US$ 13 mil no estabelecimento.

O pagamento foi relacionado pela PF a Cláudio Castro porque mensagens interceptadas indicam que Vorcaro enviou ao governador do Rio o endereço do restaurante. Posteriormente, Castro agradeceu pelo jantar.

A presença de Mauro Mendes no local foi tornada pública na semana passada pela coluna Igor Gadelha, do Metrópoles, que revelou novos detalhes do jantar compartilhados por Cláudio Castro com aliados. De acordo com o governador fluminense, Mendes estava em uma mesa ao lado da sua, e os dois teriam brincado sobre quem pagaria a conta do outro.

Ao Metrópoles, Mauro Mendes, agora pré-candidato ao Senado, afirmou que esteve em Nova York para representar Mato Grosso em um evento institucional. Ele também declarou que “todas as despesas da viagem foram custeadas com recursos próprios”.

Convênios foram firmados antes do fim do mês

Antes do fim daquele mês, o governo de Mato Grosso firmou convênios para habilitar o Banco Master a oferecer cartão de crédito consignado a servidores públicos, aposentados e pensionistas do estado. Além do Master, foram credenciadas outras duas empresas financeiras: ClickBank e Capital Consig.

Segundo denúncia da Federação dos Servidores Públicos de Mato Grosso (FESSP-MT), ClickBank e Capital Consig atuavam como empresas satélites do Banco Master. As duas companhias integram o mesmo grupo econômico e são comandadas por Sven Stefan Padre Kuhn.

A Capital Consig também é alvo de inquérito do Ministério Público estadual por suspeitas de práticas abusivas e potencialmente lesivas em contratos de crédito consignado. A investigação mira a atuação da empresa no mercado de crédito voltado a servidores públicos.

Empresas são apontadas como satélites do Master

O escritório AFG & Taques, que representa a FESSP-MT e seis sindicatos, sustenta que a Capital Consig operava de forma interligada a outra empresa de crédito posteriormente credenciada pelo governo de Mato Grosso: a Cartos.

A Cartos aparece em investigações relacionadas ao Banco Master como uma fintech usada para dificultar o rastreamento de transações bilionárias. Segundo a denúncia apresentada pelos representantes dos servidores, a empresa funcionaria como uma espécie de estrutura opaca nas operações financeiras vinculadas ao banco.

Em depoimento à CPI do Crime Organizado, o ex-senador Pedro Taques, representante dos sindicatos, afirmou que Capital Consig, Cartos, ClickBank e outras empresas atuavam como satélites do Master. De acordo com ele, as carteiras geradas por essas companhias eram posteriormente absorvidas pela instituição comandada por Daniel Vorcaro.

O caso conecta, em uma mesma linha de apuração, a expansão do crédito consignado em Mato Grosso, a presença de Mauro Mendes no restaurante em Nova York e as investigações sobre a atuação de Daniel Vorcaro e do Banco Master em operações envolvendo recursos públicos e carteiras de crédito.