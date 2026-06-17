Daniel Vorcaro pediu avião "para as kengas”, mostram mensagens

247 - O banqueiro Daniel Vorcaro teria pedido a um operador, em abril de 2024, um avião para transportar garotas de programa, segundo mensagens interceptadas pela Polícia Federal no âmbito das investigações sobre o escândalo do Banco Master, relata Tácio Lorran, no Metrópoles.

Vorcaro enviou a mensagem a Leo Serrano Giunchetti, apontado como um de seus operadores. No diálogo, o banqueiro afirmou: “preciso de um avião para as kengas”.

As mensagens obtidas pela PF indicam que, minutos antes do pedido, Vorcaro havia recebido uma informação relacionada a um voo seu com políticos. Para os investigadores, o contexto reforça a apuração sobre a presença de garotas de programa em eventos promovidos pelo banqueiro com autoridades.

Investigações miram relação com políticos e magistrados

As apurações sobre o Banco Master apontam que encontros organizados por Vorcaro com autoridades teriam contado com a presença de garotas de programa. Segundo as investigações, esses eventos fariam parte de uma estratégia de aproximação com políticos e magistrados.

O caso ganhou novos desdobramentos após o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União pedir, em fevereiro deste ano, a abertura de uma investigação para apurar a participação de autoridades em festas realizadas por Vorcaro no distrito de Trancoso, no sul da Bahia.

Mensagens citam festas em Trancoso

Entre os elementos reunidos pela PF, estão mensagens atribuídas à proprietária de uma casa alugada por Vorcaro em Trancoso. Nas conversas, ela reclama da presença de prostitutas no imóvel e do número de convidados acima do que havia sido combinado na locação.

A investigação busca esclarecer a dinâmica desses eventos, a participação de autoridades e a eventual relação das festas com os interesses de Vorcaro em meio ao escândalo envolvendo o Banco Master.