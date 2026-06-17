Caso Master expõe tensão na Segunda Turma do STF

247 - A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) manteve a prisão de Henrique Vorcaro, pai do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, em uma decisão que expôs tensão interna sobre o Caso Master e indicou que a disputa em torno das investigações ainda deve ter novos desdobramentos. Segundo o blog da jornalista Andréia Sadi no G1, ministros e interlocutores da Corte avaliam que o julgamento foi além da situação jurídica de Henrique Vorcaro. A sessão teria revelado as posições de cada integrante da turma e evidenciado uma disputa silenciosa nos bastidores do Supremo sobre o avanço das apurações.

O relator do caso no STF, ministro André Mendonça, usou seu voto para enviar recados considerados claros por interlocutores da Corte. A leitura é que o magistrado buscou sinalizar que as investigações continuam, que não estão perto de ser encerradas e que ele acompanha de perto movimentações vistas como tentativas de enfraquecer ou interromper a apuração.

Nos bastidores do Supremo, a avaliação relatada pelo blog é de que o ambiente na Segunda Turma tende a ficar mais tenso conforme novos capítulos do Caso Master cheguem ao colegiado. A sessão desta terça-feira (16) foi interpretada por ministros como uma espécie de fotografia do momento atual do tribunal diante do caso: posições mais expostas, recados mais diretos e uma disputa ainda em andamento.

Nunes Marques era visto como peça central no julgamento

O ministro Kassio Nunes Marques foi apontado como personagem central da sessão, diante da expectativa sobre qual posição adotaria no julgamento. De acordo com relatos recebidos pelo blog, havia pressão nos bastidores para compreender para qual lado seu voto pesaria.

Ao final, Nunes Marques acompanhou André Mendonça e votou pela manutenção da prisão de Henrique Vorcaro. A posição repetiu o movimento adotado anteriormente pelo ministro no caso de Daniel Vorcaro, quando também decidiu pela manutenção da prisão.

Interlocutores da Corte avaliam que, no julgamento envolvendo Henrique Vorcaro, pesaram as informações reunidas na investigação e a gravidade dos fatos atribuídos a ele. A decisão, portanto, foi interpretada como um sinal de que a Segunda Turma ainda vê elementos relevantes nas apurações em curso.

Investigação segue no centro das atenções do Supremo

O Caso Master vem se tornando um ponto de atenção dentro do STF por envolver não apenas decisões sobre prisões, mas também a percepção de ministros sobre o alcance das investigações e os movimentos em torno delas. A manutenção da prisão de Henrique Vorcaro reforçou a leitura de que o caso segue sensível dentro da Corte.

Na avaliação de ministros ouvidos nos bastidores, a sessão mostrou que a Segunda Turma está diante de um cenário de maior exposição interna. As posições dos integrantes ficaram mais delimitadas, enquanto os recados políticos e jurídicos passaram a ser transmitidos de forma mais direta.

O resultado do julgamento, portanto, não foi visto apenas como uma decisão sobre o pai de Daniel Vorcaro. Para interlocutores do Supremo, a votação consolidou um novo momento do Caso Master no tribunal, com investigações em andamento, tensões crescentes e expectativa sobre os próximos capítulos que chegarão ao colegiado.