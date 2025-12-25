Governo federal devolve bilhões a aposentados do INSS após fraudes em descontos

247 - O Governo do Brasil já restituiu mais de R$ 2,5 bilhões a aposentados e pensionistas do INSS que contestaram descontos indevidos realizados por associações. O balanço foi apresentado pelo ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz, ao detalhar as medidas adotadas para reparar os prejuízos causados pelas fraudes e restabelecer a confiança no sistema previdenciário, informa a Agência Gov.

Segundo Wolney Queiroz, mais de 4 milhões de segurados já receberam integralmente os valores descontados de forma irregular.

De acordo com o ministro, a resposta do governo foi rápida após a identificação das fraudes. “Três meses depois da deflagração da operação, o dinheiro já estava sendo devolvido para os aposentados e foi uma engenharia orçamentária, jurídica, porque não se pode pegar um dinheiro do nada e devolver pras pessoas, então teve que ter uma construção junto ao Supremo Tribunal Federal, os órgãos de controle e foi um sucesso”, afirmou.Wolney Queiroz destacou que a determinação política partiu do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com o objetivo de proteger os beneficiários. “O presidente disse: ‘não podemos deixar ninguém pra trás, não podemos deixar ninguém no prejuízo, cuide dos aposentados, vá atrás dos fraudadores e garanta que ninguém vai ficar sem receber’”, relatou.

Segundo ele, os valores devolvidos já somam cerca de R$ 2,7 bilhões, corrigidos pelo IPCA e pagos em parcela única.Apesar do avanço, o ministro alertou que ainda há milhões de pessoas que não solicitaram o ressarcimento. Diante disso, o governo prorrogou o prazo para contestação até 14 de fevereiro de 2026. “Portanto, o aposentado e o pensionista que tiver qualquer desconfiança, que possa ter sido descontado irregularmente, sem autorização, ele pode recorrer ainda e buscar o seu ressarcimento, buscar o seu dinheiro de volta”, disse.A contestação é o primeiro passo para garantir a devolução dos valores e pode ser feita de forma simples, sem necessidade de intermediários.

Os canais disponíveis são o aplicativo ou site Meu INSS, a Central 135 e as agências dos Correios. “Você não precisa intermediário, não precisa advogado, pode ir direto, falar com a Previdência Social através dos Correios ou do Meu INSS”, reforçou o ministro.Além do ressarcimento, a Previdência Social intensificou o combate a novas fraudes. Wolney Queiroz explicou que a atuação permanente da Força Tarefa Previdenciária, em parceria com a Polícia Federal, resultou em dezenas de operações ao longo de 2025. “Este ano já foram feitas 78 operações”, afirmou. Segundo ele, essas ações evitaram um prejuízo superior a R$ 450 milhões. “Foram mais de 450 milhões de reais que deixaram de ir pra mão de criminosos e que vão continuar na Previdência pra pagar os benefícios de quem contribuiu e quem tem direito.

”Outro eixo destacado pelo ministro foi a redução das filas de perícia médica. Após mais de uma década sem concursos, o governo autorizou a contratação de 500 novos peritos médicos federais. “Há mais de dez anos, quase quinze anos que não havia concurso pra perito médico”, lembrou. A distribuição priorizou regiões com maior demanda: “A região norte recebeu 46% dos peritos, a região nordeste recebeu 36%.

”Segundo Wolney Queiroz, desde 2023 já foram realizadas mais de 14 milhões de perícias em todo o país. Ele ressaltou a dimensão do sistema previdenciário brasileiro: “A Previdência Social paga hoje 41 milhões e meio de benefícios todo mês, mais de R$ 83 bilhões por mês e mais de um trilhão de reais por ano.”Para acelerar o atendimento, a Previdência também lançou mão de mutirões, perícias digitais e do Programa de Gestão de Benefícios (PGB), que remunera servidores e peritos por produção extra. “São linhas que nós estamos desenvolvendo que vão ajudar no combate à fila”, disse o ministro, demonstrando expectativa de resultados mais expressivos a partir de 2026.Wolney Queiroz também destacou iniciativas de inclusão, como o Previbarco, serviço itinerante que leva atendimento previdenciário a comunidades ribeirinhas e regiões de difícil acesso. “A Previdência pegou o barco pra ir até as pessoas”, afirmou. Segundo ele, os atendimentos são resolutivos e realizados sem filas. “É um trabalho espetacular e é outro braço da Previdência que o Brasil também desconhece.”

O conjunto de ações, segundo o ministro, busca garantir que os segurados tenham respostas mais rápidas do Estado e que recursos públicos sejam protegidos contra fraudes, fortalecendo a credibilidade do INSS e da Previdência Social.