Rui Costa faz reunião de emergência com CGU e Wolney Queiroz, da Previdência, após operação da PF

247 - O ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT), convocou uma reunião de emergência no Palácio do Planalto na manhã desta quinta-feira (18) para tratar dos desdobramentos de uma operação da Polícia Federal que atingiu o Ministério da Previdência e o Congresso Nacional. Participam do encontro o ministro da Previdência, Wolney Queiroz, e o ministro da Controladoria-Geral da União (CGU), Vinícius de Carvalho, informa Lauro Jardim, do jornal O Globo. A articulação ocorre em meio à necessidade de definir a resposta institucional do governo federal diante do caso.

O encontro ocorre enquanto avança a investigação da Polícia Federal que resultou na prisão do secretário-executivo do Ministério da Previdência e teve como um de seus alvos o senador Weverton Rocha (PDT-MA). A expectativa no Planalto é que, ao final da conversa, seja apresentado um posicionamento oficial do governo sobre o episódio.

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira uma nova fase da Operação Sem Desconto, voltada ao aprofundamento das investigações sobre fraudes em descontos aplicados de forma indevida em aposentadorias e pensões pagas pelo INSS. De acordo com os investigadores, o esquema teria operado de maneira estruturada, com manipulação de sistemas oficiais para viabilizar cobranças irregulares diretamente nos benefícios previdenciários.

Entre os crimes apurados estão a inserção de dados falsos em sistemas públicos, estelionato previdenciário, organização criminosa e ocultação de patrimônio. O foco da operação é identificar todos os envolvidos, rastrear o fluxo financeiro dos valores desviados e ampliar a responsabilização penal dos suspeitos.

No âmbito da mesma investigação, o secretário-executivo do Ministério da Previdência, Adroaldo Portal, foi preso na manhã desta quinta-feira. Considerado o número dois da pasta, ele teve a prisão domiciliar decretada pela Justiça. A Operação Sem Desconto concentra-se em grupos suspeitos de explorar aposentados e pensionistas, segmento apontado pela PF como especialmente vulnerável às práticas investigadas.